Районен съд – Кюстендил наложи ефективно наказание „лишаване от свобода“ по отношение на 38-годишен мъж, който се призна за виновен в серия от кражби на чужди вещи на обща стойност 4 939,50 лв. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура и защитата на подсъдимия.

Мъжът се призна за виновен, че в периода от януари до 11 март 2025 г. в Кюстендил и с. Николичевци е извършил серия от кражби, като е проникнал в имоти на седем души и е отнел чужди вещи на обща стойност 4 939,50 лв. Престъпленията са извършени при условията на продължавано деяние чрез повреждане на защитни прегради.Сред откраднатите вещи са тример, ъглошлайф, мостови кабел, буркани с месо, бутилки олио, инструменти от различен вид и много други.

Причинените имуществени вреди от престъплението са възстановени. Подсъдимият ще изтърпи наказание „лишаване от свобода” за срок от 10 месеца, при първоначален режим „общ“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.