Феновете на световната кино звезда ще се зарадват, че Брижит Бардо е в Мадраг, а не в болнично легло. На 3 декември излиза филм, посветен на нея.

Най-накрая! Брижит Бардо напусна болницата Сен Жан в Тулон. На 30 ноември тя се върна в любимия си Мадраг, след като две седмици бе под медицинско наблюдение. „От неделя тя си почива и възстановява силите си“, споделя съпругът ѝ Бернар д'Ормал.

На 27 септември, в навечерието на рождения си ден, Брижит Бардо бе хоспитализирана за сериозна операция. Тя излезе от болницата в средата на октомври, но трябваше да се върне в Тулон в средата на ноември за различни контролни прегледи след операцията. Те продължиха две седмици.