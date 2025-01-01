Натрупани наноси по речните корита, паднали дървета в тях и обрасли с растителност брегове са основните проблеми, констатирани след проверка на водоемите в Русенско. По този повод съм подал шест искания с количествено-стойностна сметка за финансиране към междуведомствената комисията за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за почистване на най-проблемните участъци. Това съобщи за БТА областният управител на Русе Драгомир Драганов, който е разпоредил проверката.

По думите му има участъци, които не са почиствани през последните години и ако не се предприемат необходимите дейности, няма да има достатъчна проводимост и евентуално може да се стигне до разлив при високи нива. Според Драганов няма пряка опасност за населението и критичната инфраструктура на този етап.

"Ежедневно следим нивата на всички водоеми и при необходимост сме готови да предприемем незабавно мерки", каза още областният управител на Русе.

Драганов каза, че в повечето общини се извършват текущи дейности по почистване и поддръжка, но е необходим допълнителен финансов ресурс за критичните участъци. По думите му е необходимо да се продължи с почистването от прорасла растителност по всички речни корита в региона, като особено внимание се обърне на реките Янтра, Русенски Лом, Черни Лом и Шипа.