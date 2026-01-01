27-годишният задържан за трагедията в Угърчин е направил опит да заличава следи, той излязъл на 12 юни от затвора, това заявиха на съвместен брифинг пред медиите окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков, изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов и директорът на ОДМВР-Ловеч старши комисар Цветомир Цонков по повод тежкия случай в града.

Трима души бяха открити мъртви в и около общежитие в Угърчин. Сигнал за тежкото престъпление е получен в 3:40 ч. тази сутрин. Първоначално са открити телата на 27-годишен мъж и 18-годишно момиче в стая в сградата, а тялото на 16-годишно момиче е намерено пред общежитието.

"Има образувано досъдебно производство за това, че криминално проявено лице, неколкократно осъждано, е извършило убийството на трима души. В ранния следобед предстои привличането му за извършено тежко умишлено престъпление. Ще се внесе искане на мярка "задържане под стража", посочи окръжният прокурор. Продължават процесуално-следствените действия, оглед на мястото на престъплението и разпити на свидетели.

Задържаният има три присъди към настоящия момент. "За кражби в условията на рецидив и за отнемане на моторни превозни средства. На 12 юни е изтърпял поредната или по-скоро групираните му присъди, които са били в размер на 2 години и е излязъл от затвора", обясни още прокурор Вълков.

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