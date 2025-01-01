На 1 октомври от 11:00 часа тестваха Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) и системата BG-ALERT.

Чрез акустичните устройства на НСРПО бяха излъчени „Национален сигнал за тревога“ и „Национален сигнал за край на тревогата“ на територията на градовете: София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора; в общини в областите Видин, Перник и Ямбол; в населените места в 30 km зона около АЕЦ „Козлодуй“.

Системата BG-ALERT пък разпространи тестово съобщение на територията на цялата страна, съдържащо текст на български и английски език.

Ако случайно не сте получили съобщения, важно уточнение, че тестовите съобщения подлежат на управление от настройките на мобилните устройства. За получаването им е необходимо активиране на канала с „Тестови сигнали“ чрез менюто на устройството от страна на потребителите.