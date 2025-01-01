Недоволството в столичния квартал „Дружба 2“ расте заради предстоящия спешен ремонт на над 10 километра от топлопреносната мрежа. Жителите на квартала ще останат без топла вода и парно за 3 месеца - до 30 декември. Причината – сериозни аварии и амортизирана инфраструктура на възраст над 35 години. Въпреки уверенията от „Топлофикация София“, че няма да бъде спряно топлоподаване през целия период на ремонта, жители на квартала се събраха, за да изразят недоволството си на протест и тази сутрин. От компанията обявиха, че с приоритет ще са детските градини и училищата, посочва NOVA.

Жители на столичния квартал „Дружба 2“ излязоха на протест

„Както гражданите, така и ние бяхме уведомени преди два дни. Въобще не е коментирано с администрацията. Още вчера отидох на среща с директора на „Топлофикация София”. Той отговори, че ремонтът няма да е за целия период от 90 дни и ще бъде спирано поетапно подаването на водата. Ще покажат график на 29 септември и жителите ще бъдат уведомени. Не са казали нищо за компенсации, защото това е планов ремонт, а не авариен”, обясни районният кмет Петко Краев.

От октомври: Части от столичния квартал „Дружба 2“ остават без топла вода и парно до Нова година

Жителите на квартала споделиха, че се притесняват от това, че още не са получили график, притеснени са за детските градини и училищата и призоваха всички съкварталци да пуснат жалби до Столична община и омбудсмана.

"Те го наричат ремонт, ние го наричаме диверсия срещу живота на 30 000 души, които живеем в "Дружба" 2. Абсолютно безотговорно е да съобщят от днес за утре на хората, че 90 дни няма да има топла вода. Казват, че ще е поетапно, без да обяснят какво означава това поетапно. От тези 90 дни 50 ли няма да имаме топла вода?! 40 дни ли няма да имаме? Ние не сме съгласни и 5 дни да сме без топла вода и парно през студения сезон", посочи притеснен жител на квартала.

"Ние в един момент може да се окажем и без ток, защото всеки в един момент като включи бойлер, климатик... няма да издържи и електропреносната мрежа. Тя е на същите години, на които са и тръби, ако не и по-стара. Значи в един момент няма да имаме и вода, и ток?!", допълни друга жена.

„Топлофикация” с позиция относно 90-дневния ремонт в столичния квартал „Дружба 2“

Топлофикация София” ЕАД вчера излезе с позиция относно ремонта. От дружеството подчертаха, че такъв мащабен проект не може да бъде осъществен без одобрение от Столична община, като параметрите му са били заложени в актуализацията на Бизнес плана, одобрен от Столичния общински съвет (СОС) през юли т.г.

"Дружеството положи максимални усилия и направи опит да се справи със собствен ресурс. Обемът на необходимите дейности обаче надхвърля неговия капацитет. Затова в най-кратки срокове стартирахме процедурата по обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнители, като крайният срок за подаване на оферти беше на 11.09.2025 г. Съгласно ЗОП процедурите са нормативно регулирани и изискват стриктно спазване на срокове. В тази връзка така предвиденият срок за изпълнение на ремонтните дейности е съкратен до минимум, съгласно нормативните изисквания на българското законодателство. В случай че по обективни причини не може да бъде спазено обявеното начало, то клиентите ще бъдат допълнително уведомени 3 дни предварително за новия срок. Относно ползите от ремонта следва да обърнем внимание, че с него ще се подобрят параметрите на топлоносителя в мрежата на ТР „София Изток“, което ще окаже влияние и на качеството на топлоснабдяване на клиентите в най-отдалечените и високи точки - ж.к. „Младост 4“, кв. „Малинова Долина“ и ж.к. „Лозенец“. Също така ще се намалят значително авариите и загубите по преноса на топлинна енергия, което предвид финансовото състояние на дружеството, е много важен фактор. Това от своя страна ще допринесе за намаляването на непризнатите разходи по преноса на топлинна енергия от страна на КЕВР", заявиха от „Топлофикация София”.

"Даваме си ясна сметка, че стартирането на ремонт през октомври, толкова близо до началото на отоплителния сезон, би могло да създаде сериозни неудобства на нашите абонати, но бихме искали да уверим жителите на „Дружба – 2“, че дружеството ще мобилизира всички ресурси и ще направи всичко възможно работата да приключи в максимално кратки срокове. Много е важно да уточним, че засегнатите абонати няма да бъдат със спряно топлоподаване през целия период на ремонта. За да се минимизират неудобствата за клиентите, ще се работи поетапно, а това от своя страна означава, че някои от сградите ще бъдат с пуснато топлоподаване за началото на отоплителния сезон. В тази връзка ще се монтират спирателни арматури, които ще позволят приключването на строителните дейности в отделните участъци и поетапното предсрочно възстановяване на топлоподаването по подменените трасета. Предвидено е попадащите в обсега на ремонтните дейност детски градини и училища, да са приоритетни за подмяна и при тях спирането да е максимално кратко", посочиха още от дружеството.

♦ Отговорът на омбудсмана

Омбудсманът Велислава Делчева сезира Комисията по енергетика в Народното събрание след постъпили над 200 жалби само за ден. Делчева настоява комисията да изслуша изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД, председателя на КЕВР и министъра на енергетиката. Причината е безпрецедентно дългият срок на ремонта в началото на отоплителния сезон и въпросът дали дружеството е подготвено за зимата.

В писмото си омбудсманът напомня, че според Закона за енергетиката „Топлофикация София“ е длъжна да гарантира сигурността, непрекъснатостта и качеството на снабдяването. Министърът на енергетиката носи отговорност за контрола върху техническото състояние на мрежата, а КЕВР следи за спазване на лицензионните условия и сигурността на доставките.

Омбудсманът подчертава, че още в началото на 2025 г., след изрични писма на институцията на обществения защитник, „Топлофикация София“ е заявила готовност за ремонт след приключване на отоплителния сезон 2024–2025 г. Това не е направено, което сега поставя хиляди домакинства в риск да останат без отопление и топла вода. Сред тях са възрастни хора, семейства с малки деца и домакинства с ниски доходи. Делчева поставя и въпроса дали електропреносната мрежа в района може да издържи на повишено натоварване.

Омбудсманът обръща внимание и на начисляването на прогнозни сметки за клиенти, които няма да получават топлоенергия по време на ремонта. Тя настоява за решение тези начисления да бъдат спрени.

В отделно писмо до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ Велислава Делчева изисква съкращаване на срока на ремонта, прекратяване на начисляването на прогнозни сметки на засегнатите клиенти и компенсиране на потърпевшите в ж.к. „Дружба – 2“.

„Гражданите справедливо настояват за преразглеждане на организацията и сроковете на ремонтните дейности, които засягат хиляди домакинства“, подчертава омбудсманът.