Във връзка със стартирането на поетапен текущ ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба - 2“ - втора, трета, четвърта и пета част, се налага временно спиране на топлоподаването към абонатите в района. Това съобщиха от „Топлофикация София” ЕАД на уебсайта си.

Ремонтът ще отнеме 90 дни и ще се осъществи в периода от 09:00 часа на 02 октомври до 20:00 часа на 30 декември.

Причината за предприемането на ремонтните дейности са зачестилите аварии и влошеното техническо състояние на мрежата, която е на над 35 години.

Предстоящите дейности ще обхванат 120 жилищни сгради. Ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения. За да се минимизират неудобствата за потребителите, ще се работи поетапно. На отклоненията ще бъде монтирана спирателна арматура, която при наличие на техническа възможност позволява временно възстановяване на топлоподаването към някои абонати, докато се работи по други обекти.

За актуална информация относно хода на ремонтните дейности, може да се информирате на тел. 0700 11 111 всеки делничен ден от 08:00 часа до 19:00 часа, както и да следите в сайта на дружеството www.toplo.bg.