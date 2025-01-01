Поради аварии и различни технически повреди е спряна водата в части от Бургас и региона.

Вода няма в кварталите ж.к. "Братя Миладинови", до бл. 88, ж.к. "Славейков" до бл. 26 и в района на ул. "Дебелт" 40.

Няма и в село Маринка и между селата Брястовец и Дъбник. Аварии спират водата до 17:00 ч. и в каменските села Винарско и Ливада. Същата е причината и за ограничаването на водоподаването в карнобатските населени места Искра, Зимен и Деветак, съответно до 13:00 и 17:00 ч.

Поради възникнала авария по деривация "Ясна поляна" са възможни аномалии или спиране на водоподаването на следните населени места, които биват обслужвани от язовира - м. "Аркутино", м. "Куку баир", в.с. "Каваци", в.с. "Дюни", Ловен дом, с. Равадиново и Созопол.