Накитите, които намерихме, ще допълнят картината за живота в антична Сердика, каза пред БТА Елена Николова от Регионалния исторически музей в София (РИМ). Тя е ръководител на археологическите проучвания, които текат паралелно с ремонта на северното крило на Националната художествена академия (НХА).

„За нас това е една приятна изненада, която не е неочаквана. Предполагахме, че повечето погребения са без допълнителен инвентар. Сегашните разкрития ще ни помогнат да дадем по-прецизна датировка на погребенията, които намираме в момента“, каза още Николова.

Изненада при на ремонта на Художествената академия в София: Откриха гроб от Антична Сердика

БТА

По думите ѝ бижутата принадлежат на жена, със сигурност: „Това е типична част от ежедневието. Жените носят този тип накити, заедно със стъклените съдчета, които са поставени като гробен дар. Те също са част от обичайния инвентар, който се полага в гроба на починалите. Тепърва предстои да бъдат вдигнати и по-добре разгледани, за да може да се определи типа на самото бижу и да се датира. Бих казала, че това е част от костюма на една жена, която не е от най-нисшите кръгове на обществото и като цяло е имала възможности“.

Вече има подобни бижута, открити в гробове в същия некропол, в района на църквата „Света София“, така че ще се намери точен паралел, каза още Елена Николова. Част от тях подлежат на реставрация, а други се съхраняват във фонда на РИМ.

От началото на разкопките при НХА са засечени 13 гроба от античния период. По-дълбоките гробове са повлияни от структурата на пръста и в повечето случаи костите са лошо запазени и ги намираме като отпечатък, а по-плитките гробове са в по-добро състояние и цялостно запазени, обясни Николова. Предполага се, че при проучването и на другите помещения, където вече започват да се засичат гробни ями, ще има подобни погребения, в които също ще има някакъв инвентар.

Ремонтът на северното крило на НХА започна на 17 юни тази година. Проектът за реконструкция е възложен на 19 ноември 2008 г. и одобрен през 2012 г. Това е първата сграда, собственост на НХА, построена през 1905 г. с подкрепата на тогавашния министър на просвещението – Иван Шишманов (1903-1907), и със съдействието на министъра на общите сгради и съобщенията – Димитър К. Попов (1902-1903). Сградата е върху част от източния античен некропол на Сердика, който се разпростира от църквата „Света София“ и в източна посока се движи към парка „Заимов“.