Съпругата на Бoрислав Михайлов Мария Петрова публикува емоционално послание в Instagram след смъртта му.

В публикацията си тя изразява благодарност за съвместния им живот и споделените моменти:

„Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с този велик човек! Благодаря ти, Борислав, че сподели живота си с мен. Благодарна съм за всичките красиви моменти, думи, подкрепа и любов, които си ми давал. Ти беше моя мир. Отиде си една вселена.“

Думите ѝ предизвикаха вълна от съпричастност и съболезнования към семейството.