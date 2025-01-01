Тежко пострадал тридесетгодишен мъж е настанен в Отделението по реанимация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен след катастрофа, съобщиха от болницата. Пациентът е претърпял черепно-мозъчна операция и в момента е на командно дишане.

„Има опасност за живота на пациента“, съобщи д-р Хрисант Хрисантов – зам.-директор на болницата.

В реанимация е настанен и 21-годишен младеж, който е с общи контузии, но състоянието му е сравнително добро, без опасност за живота.

Двама мъже пострадаха при катастрофа в Сливен

Сигналът за произшествието е постъпил в полицията в неделя, малко след 16:00 ч. Пострадалите са откарани в болница.

По първоначални данни автомобилът, в който са пътували мъжете, е катастрофирал на бул. "Ичеренско шосе".

През почивните дни спешната помощ в лечебното заведение са потърсили двеста и десет души. Хоспитализирани са седемдесет и двама от тях. Извършени са двадесет операции и четири раждания.