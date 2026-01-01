Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов разпореди едноличното акционерно дружество „Магазин за хората“ да бъде закрито. Това стана ясно след днешното последно заседание на служебните министри.

По-рано днес ръководството на „Магазин за хората“ подаде оставка. Съветът на директорите се състои от трима души - като представители на държавата са включени Николай Петров и Олга Стоянова, а като независим член – Ивайло Маринов.

"Решението е вследствие на продължителната липса на институционален диалог от страна на ръководството на Министерство на земеделието и храните, ясна управленска посока и подкрепа от принципала. Въпреки изпълнението на одобрената стратегия и постигнатите резултати, усилията ни за изграждане и разпространение на концепцията за достъп до ниски цени в малките населени места, не получихме задоволителна за нас оценка, а в публичното пространство често се формираха внушения, които подкопават доверието в проекта. Дружеството функционираше в среда на противоречиви публични сигнали и отсъствие на координация", гласят мотивите на ръководството.

От ръководството посочват още, че "през последните месеци е липсвала каквато и да е пряка комуникация с принципала, който носи отговорността да упражнява правата на собственик с грижата на добър стопанин и да осигурява стратегическа посока и устойчивост на дружеството. Вместо това ключовият диалог се водеше предимно чрез медиите. Подобен подход считаме за неефективен, несъответстващ на добрите управленски практики и в крайна сметка неблагоприятен за развитието на дружеството и за хората в малките населени места, за които този проект е изграден. Той създаде управленска несигурност, подкопа доверието и затрудни устойчивото развитие на инициативата".

По думите на земеделския министър обаче резултатите от отчета на „Магазин за хората“ за първите три месеца са повече от трагични. "Заложените приходи са 1,48 млн. лева, по план реално изпълнените приходи са по-малко от една трета - 0,42 млн. лева. Единственото устойчиво в „Магазин за хората“ са заплатите, няколко души са получили 170 хил. лева заплати за три месеца", посочи той.

Христанов изрази изненадата си от депозираната оставка. По думите му решение за ликвидиране на „Магазин за хората“ е дискутирано в изключително затворен кръг. "Ще проверим и в това отношение защо има изпреварваща информация. Тази изпреварваща кампания, черният пиар срещу мен, се случва поради една много проста причина: Ние отстояваме интересите на България с главно Б, а не на държавата с малко Д, контролирана от лидер с малко Д., посочи Христанов.

"Ние приключваме управлението на това дружество, което беше създадено под мотото „Ако печеля, печеля само аз. Ако губя, губи цял народ“. Тези пари ще бъдат върнати обратно в бюджета. Това ще стане като ликвидираме дружеството. От 10 млн. са похарчени 2 млн, останалите ще се върнат в бюджета", каза още той.

Според ръководството на дружеството към момента „Магазин за хората“ ЕАД е изградило мрежа в 110 търговски обекта в около 90 населени места, с още 25-30 в процес на договаряне. Проектът започна като пилотна инициатива, премина успешно през всички етапи на тестване и към днешна дата вече е реален принос към подобряване на ежедневния достъп до основни стоки за десетки хиляди български граждани, на цени 20–30% под регулярните цени в големите търговски вериги, сравними с техните промоционални цени.

Служебният премиер Андрей Гюров направи остър коментар в началото на заседанието на Министерския съвет за новината, която стана ясна рано сутринта, а именно, че ръководството на „Магазин за хората“ ЕАД подава оставка заради "липса на институционално ръководство и диалог."

"Министърът на земеделието ми докладва за скандални загуби в тази верига магазини, която беше създадена като политическо алиби. Също така докладва, че рафтовете са празни, сметките са на червено, а шефовете си угаждат със заплати за хиляди евро. Незнайно защо тази сутрин се и разбягаха", посочи министър-председателят.

Според министър-председателя ситуацията все повече прилича на „държавно финансиран експеримент за източване“. „Вече сме виждали в България фалити по „Магнитски“. Искаме да знаем дали сме изправени пред поредния такъв случай“, попита служебният министър- председател.

Гюров подчерта, че българските граждани не плащат данъци, за да финансират подобни структури. „Това не е социална политика. Това е поредната витрина за провала на един модел, който гражданите свалиха с протести“, добави Гюров.

Припомняме, че депутатите одобриха създаването на държавна верига магазини за хранителни стоки през втората половина на март 2025 г. През август 2025 г. правителството одобри създаването на „Магазин за хората“ – държавно дружество с основна дейност търговия с хранителни и промишлени стоки, допуснати до българския пазар, с приоритет към продукция от български производители.