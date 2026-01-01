Въпреки изключително конкурентните цени и високия потребителски интерес във всички магазини, работещи с дружеството „Магазин за хората“ през последните месеци, наличностите са осигурени благодарение на организираната от нас логистика. Това пишат по повод на твърденията за празни рафтове от ръководството на дружеството в позиция.

В нея се посочва още, че за последните месеци са доставени над 500 000 единици стока по магазините и нито за момент те не са оставали без наличност. Новоприсъединяващите се обекти се зареждат по предварително изготвен график, като средно се доставят около 500 кг продукти на магазин, пише в позицията.

По повод твърденията за лошо финансово състояние ръководството на „Магазин за хората“ съобщава, че към настоящия момент дружеството разполага с приблизително 4 800 000 евро, разпределени както следва:

Наличност по банкови сметки: 4 568 795,74 евро

Стоки в склад по закупна стойност: 66 202,77 евро

Вземания от доставчици: 92 157,42 евро

Активи: 59 924,49 евро

„Ние уважаваме правото на министъра да вземе подобно решение в качеството му на принципал на дружеството, въпреки че го намираме за прибързано, тъй като подобни проекти не излизат на печалба за три месеца, а и такава цел никога не сме имали. В рамките на нашите правомощия ще окажем пълно съдействие до изтичане на сроковете по предизвестията ни“, пише ръководството на „Магазин за хората“.

От дружеството изразяват съжаление, че е взето решение да се прекрати дейността на единствения работещ в момента инструмент на държавата, който в условията на силен инфлaциoнeн натиск и рязко обедняване на населението реално подпомагаше доставката на хранителни продукти на наистина достъпни цени в малките населени места.

Припомня ме, че тази сутрин Съветът на директорите на „Магазин за хората“ ЕАД подаде заявления за напускане.

Последва разпореждане от служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов за закриване на веригата „Магазин за хората“. По думите на министъра за първите три месеца при заложени приходи от 1,48 млн. лева реално изпълнените са 420 000 лева или по-малко от една трета. В същото време за този период няколко души са получили общо 170 000 лева възнаграждения, допълни Христанов.