Пострадал участник в колоездачната обиколка Джиро д'Италия е настанен за лечение и наблюдение в травматологията на университетската спешна болница „Н. И. Пирогов“, съобщиха от лечебното заведение.

Късно снощи той е бил транспортиран към София.

Пострадалият 32-годишен колоездач е преминал прегледи и изследвания. Пациентът е в стабилно състояние, информират от „Пирогов“.

Тежък инцидент беляза втория етап от Giro d’Italia

Вчера седем колоездачи от Джиро д`Италия бяха докарани в Многопрофилната областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново след падането край село Мерданя, съобщиха от пресцентъра на местната болница. Един от състезателите е с фрактура на таза и беше транспортиран с линейка към Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ в София.