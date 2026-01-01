Домакинството на България на Обиколката на Италия е към своя край, но в последния ден от Grande Partenza Bulgaria 2026 (Гранде Партенца) - т. нар Голям старт, двата най-големи града - София и Пловдив, ще се срещнат с магията на Giro d’Italia (Джиро д'Италия).

След грандиозния успех на Обиколката в първите два дни в Несебър, Бургас и Велико Търново, където десетки хиляди души от всички възрасти излязоха да аплодират най-добрите колоездачи в света, сега е ред и на Пловдив и София да затвърдят впечатлението, че България може да бъде спортни форуми от световен мащаб. Последният състезателен ден, преди Джирото да се насочи към своята родина Италия, ще започне от Пловдив. От Централния площад в града кметът Костадин Димитров ще даде началото на етапа в 13:15 часа, а около 4 часа по-късно участниците ще бъдат очаквани пред сградата на Парламента. За това време те ще трябва да изминат 175 километра. В първите стотина километра до Боровец трасето върви леко нагоре, докато във финалните 75 километра ще се кара предимно на спускане.

Очакванията на специалистите са финалът да бъде решен след масов спринт, още повече, че заключителните осем километра по "Цариградско шосе" до Парламента са изцяло в права линия.

БГНЕС

Организацията в София - движение, паркиране и градски транспорт

В часовете преди кулминацията на деня столичани и гости на града ще имат възможност да станат част от специалното подгряващо събитие – велошествието „София кара Giro“, което ще поведе столичният кмет Васил Терзиев, информираха от пресцентъра на Столичната община. Стартът на “София кара Giro” ще бъде на Орлов мост.

След завършването участниците ще могат да заемат места по продължението на бул. Цариградско шосе или да се отправят към площад „Цар Освободител“, за да посрещнат и подкрепят първите професионални състезатели от Джиро д'Италия по време на финалния им спринт към арката.

Столичната община въвежда временна организация на движението и промени в градския транспорт заради финала на третия етап от Джиро д'Италия.

Ограниченията започнаха от 7 май и ще продължат до 11 май, като ще бъдат засегнати централни булеварди, площади и улици, както и част от трасетата в източната част на града.

От 03:00 ч. на 7 май до 06:00 ч. на 11 май се забраняват влизането, престоят и паркирането на автомобили на площад „Николай Гяуров“, с изключение на автомобилите на организатора.

От 9 май следобед и вечерта ограниченията обхващат района около паметника „Цар Освободител“, площад „Народно събрание“, бул. „Цар Освободител“, ул. „15-ти ноември“, ул. „19-ти февруари“ и пространството около храм-паметника „Св. Александър Невски“.

От тази сутрин ще бъдат въведени забрани за престой, паркиране и влизане на автомобили по улиците „Оборище“, „11-ти август“, „Дунав“, „Московска“ и в района на площад „Александър Невски“. От 12:00 часа поетапно ще се ограничава движението и по бул. „Васил Левски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Цариградско шосе“, както и по ул. „Самоковско шосе“ от разклона за село Горни окол до бул. „Копенхаген“.

БТА

Тази вечер временно ще бъде ограничено движението и по ул. „6-ти септември“, ул. „Аксаков“ и ул. „Ген. Гурко“, като след 21:00 ч. по последната ще бъде осигурено преминаване за превозните средства от масовия градски транспорт.

Промени ще има и в наземния градски транспорт. На 9 и 10 май се променят маршрутите на автобусни линии Х43, 9, 72, 73, 76, 84, 94, 180, 181, 183, 184, 185, А186, 188, 204, 213, 280, 304, 305 и 604, както и на нощните линии N1, N2, N3 и N4. Част от спирките около площадите „Св. Александър Невски“, „Княз Александър I“ и „Паметник Левски“ ще бъдат временно закрити, а ще бъдат разкрити и временни спирки за прекачване.

Съществени промени са предвидени и в движението на тролейбусните линии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 11, като част от маршрутите ще бъдат разделени на две направления или съкратени до ключови точки като площад „Сточна гара“, кино „Одеон“ и площад „Авиация“.

Днес влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците по време на колоездачната надпревара.

От Столичната община призовават гражданите да се информират предварително за промените, да използват градския транспорт и да планират пътуванията си с оглед на временната организация на движението.

БТА

Промени в движението и в София област

Поетапно ще се затваря път II-82 от границата с ОДМВР-Пазарджик до границата със СДВР. С цел осигуряване охраната на уязвимите и възлови участъци и регулиране на движението в кръстовищата по маршрута на движение на обиколката движението на пътни превозни средства и пешеходци ще се ограничава 3 /три/ часа преди преминаването, посочено в приложения часови график.

· В 11.53 часа пътя се затваря в района на Костенец

· В 12.04 часа пътя се затваря в района на Долна баня

· В 12.16 часа пътя се затваря в района на Радуил

· В 12.37 часа пътя се затваря в района на к.к. Боровец

· В 12.52 часа пътя се затваря в района на Самоков

БГНЕС

За територията на ОДМВР-София /общините Костенец, Долна баня и Самоков - вкл. к.к. Боровец/ преминаването на състезателната колона е предвидено в часовия диапазон 14.53 часа- 15.52 часа. Движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, съпровождащ колоездачната колона.

Полицейски екипи ще бъдат разположени по цялото протежение на трасето. Няма да се допуска преминаване на пешеходци, на пътни превозни средства от всякакъв вид, паркиране или престояване в зоната на трасето.

Пълна информация за организацията на движението и програмата за периода 8-10 май може да бъде намерена тук.

Масово падане помрачи втория етап от Обиколката на Италия на територията на България

Вчера масово падане 23 километра преди края на втория етап от колоездачната обиколка на Италия от Бургас до Велико Търново помрачи празника, за който хиляди жители и гости изпълниха улиците на старата столица в съботния ден.

За втори пореден ден публиката в България показа много голям интерес към едно от най-големите колоездачни състезания в света - Джиро д'Италия, но този път жертвите, които дадоха състезателите, изглеждат твърде сериозни. За съжаление на всички, които обичат шосейния спорт, петима от колоездачите отпаднаха в следствие на падането, а вероятно до старта в Пловдив още няколко други ще последват съдбата на Марк Солер, Джей Вайн, Александър Власов, Сантяго Буитраго и Адне Холтер и няма да могат да започнат.

Въпреки този сериозен инцидент вторият етап успя да завърши по план. Главният фаворит в Джирото Йонас Вингегор успя да покаже силата си на финалното изкачване към манастира Лясковец, но не успя да се откъсне от преследвачите си Джулио Пелицари и Ленарт ван Еетфелт. Това позволи на основната група да се завърне и от нея да излезе победителят в лицето на уругваеца Гийермо Томас Силва.

Последствията от падането бяха видими и много от колоездачите завършиха деня охлузни рани. По-голямата част от тях не бяха и в настроение да говорят пред медиите, а тези, които все пак го направиха, признаха, че до грешката се е стигнало заради сложността на трасето.