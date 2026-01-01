Стартът на втория етап от Обиколката на Италия бе даден в Бургас точно в 11:50 ч. от кмета на града Димитър Николов. Той похвали съгражданите си за огромния интерес, който показаха във вчерашния ден, когото улиците на града се изпълниха с хора, дошли да гледат най-добрите на две колела в света.

„Искам да благодаря на нашите италиански партньори за перфектната организация на състезанието. Бургас пожелава успех на всички участници", заяви Николов и добави, че вчерашният открит етап е преминал успешно:„ вчера се справихме много добре в откриващия етап от Несебър до Бургас. За щастие падането на финала се размина без сериозни наранявания".

Кметът подчерта, че домакинството на престижното състезание е от полза за целия регион. „Всички спечелиха от това състезание – не само Несебър, Бургас и Созопол, а целият ни регион. Спечелиха и всички любители на колоездачния спорт", каза Николов.

Във втория от трите състезателни дни на територията на България колоездачите ще трябва да преминат 221 километра през Стара планина до Велико Търново, като това е и вторият най-дълъг етап в 109-ото издание на Джиро д'Италия. Съботният етап ще предложи преминаване през три категоризирани височини - Бяла, Вратник и Лясковски манастир, което е отлична възможност за победа за някой от състезателите в откъсване.

По традиция от първа редица стартираха носителите на фланелките - лидерът в генералното класиране Пол Мание от Соудал Куик-Степ и водачът при катерачите Диего Севиля от Полти ВизитМалта. Тъй като Мание държи три от четирите фланелки, другите две - цикламената за водач в класирането по точки и бялата за лидер при младите колоездачи, бяха облечени от датчанина Тобиас Лунд Андерсен от Декатлон и от португалеца Антонио Моргадо от отбора на ОАЕ.

Състезателната колона обаче остана с един човек по-малко. Италианецът Матео Москети от отбора на Пинарело не успя да стартира. Той е със сътресение след падането във финалните метри на вчерашния етап от Несебър до Бургас и не получи медицинско разрешение да продължи да се състезава. Така участие в днешния етап взимат 183-ма колоездачи.

Финалът във Велико Търново се очаква да бъде между 17 и 17:30 ч.

С дефиле и народни танци започна деня там. В парада участваха музикантите от „Джуниър Бенд“ към Средно училище „Емилиян Станев“ и фолклорни състави от града, които преминаха по главните улици на старата столица.

Във Велико Търново, въпреки дъжда, продължават подготовката за посрещането на велосипедистите и съпътстващата програма. Състезателите ще влязат от източния вход на града, ще преминат по улиците „Теодосий Търновски“, „Димитър Найденов“ и „Сливница“. След това те ще обиколят крепостта „Царевец“, парка „Мини България“ и средновековните църкви „Св.св. Петър и Павел“, „Св. Иван Рилски“ и „Св. Четиридесет мъченици“, за да излязат пред историческия хълм на площад „Цар Асен I”.

Следва леко изкачване по улица „Никола Пиколо“ и след паметника „Велчова завера“ е финалният участък в старо Търново – по улиците „Стефан Стамболов“ и „Независимост“. Големият финал е на главната улица „Васил Левски“ – между Общината и театъра, а награждаването – пред паметника на Апостола на свободата. По план колоездачите ще пристигнат във Велико Търново около 17:00 ч., а приблизителното време на маршрута в града е около 10 минути. Розовата фланелка на етапния победител ще бъде връчена лично от кмета Даниел Панов, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

При паметника „Асеневци“ и днес на голям екран се излъчва на живо етапът Бургас – Велико Търново, а паралелно тече велотренажорно парти с награди. В програмата е включено детско колоездачно състезание Джиро д`Царевец, последвано от награждаване на участниците. Ще се състои и любителска велообиколка по финалните километри на трасето, организирана от „ТърновоРънс“. Вечерната програма предвижда концерт в подножието на паметника „Асеневци“ с участието на изпълнителите Торино и Пашата.

Победител в първия етап от Несебър до Бургас стана французинът Пол Мание от отбора Соудал Куик-Степ. Той спечели с финален спринт дистанцията от 147 километра по черноморското крайбрежие - предимно равнинно трасе, с време 3 часа, 21 минути и 8 секунди. На второ и трето място финишираха Тобиас Лунд Андерсен (Дания) и Итън Върнън (Великобритания). Соченият за фаворит Джонатан Милан (Италия) остана четвърти, след като 700 метра преди финала масово падане в колоната ограничи реалните претенденти за победата до едва десетина колоездачи. Останалите преследвачи и цялата основна група бяха класирани с времето на победителя.

Милан поведе с най-много точки от основната група при междинния спринт, но Мание показа хладнокръвие и издръжливост при финалния и записа първа етапна победа в Гран тур.