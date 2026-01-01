С изслушването на шестима кандидати приключи вторият етап от процедурата по избор на нов европейски прокурор от България. Общо кандидатите бяха седем - Бойко Атанасов, Десислава Пиронева, Димитър Беличев, Ивайло Илиев, Михаела Райдовска, Пламен Петков и Светлана Шопова-Колева, но Бойко Атанасов не се яви на днешната процедура.

Кандидатите бяха изслушани в сградата на Висшия съдебен съвет от специална комисия. В нея бяха бяха главният секретар на Министерството на правосъдието Венера Милова, Вероника Имова и Цветинка Пашкунова от Съдийската колегия на ВСС, Калина Чапкънова и Гергана Мутафова от Прокурорската колегия на съвета, проф. д.ю.н. Георги Митов от катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Следващата стъпка е комисията да номинира трима от изслушаните днес. С доклад на министъра на правосъдието номинациите се внасят за одобрение от Министерския съвет, след което се изпращат на компетентните органи на Европейския съюз, който трябва да избере един от тримата.

Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС с шестгодишен мандат. Мандатът на първия български европрокурор Теодора Георгиева изтича на 29 юли 2026 г. Тя беше временно отстранена от длъжност заради започнала срещу дисциплинарна проверка. За неин заместник беше посочен Димитър Беличев.

В представянето си пред комисията Десислава Пиронева посочи, че е кандидат, който отговаря на изискванията по регламент за позицията. Тя припомни, че веднъж вече е преминавала тази процедура. Тя допълни, че опитът ѝ дава достатъчно основание да смята, че е подходяща да заема поста на европейски прокурор от България. Имам опит, който е свързан и с настоящата дейност на Европейската прокуратура, каза още Пиронева.

Трябва да се повиши ефективността на взаимодействие на Европейската прокуратура с националните разследващи органи и да се увеличи обема на разкриваните престъпления, заяви Димитър Беличев пред специалната комисия. На въпрос от репортери след изслушването дали очаква изборът да бъде честен, той отговори „да“.

Ивайло Илиев посочи, че ако бъде избран за европейски прокурор от България, би наблегнал на обезпечаването на активи, което би било и негов приоритет. Знам, че европейският прокурор няма законодателна инициатива, но смятам, че той трябва да алармира за проблемите и да се бори. Липсва специализиран състав, свързан с престъпленията при обществени поръчки, каза още той.

Ако бъда избрана за европейски прокурор от България, ще работя за повишаване на ефективността на офиса на европейските делегирани прокурори в страната ни, така че да се гарантират задълбочени разследвания в разумен срок. Това не може да бъде постигнато обаче, когато прокурорите са изключително натоварени да изпълняват дейности, които не са пряко свързани със стратегическото ръководство на разследванията, заяви Михаела Райдовска по време на изслушването. Тя допълни, че би настоявала за запълване на незаетите щатни бройки и увеличаване на числеността на европейските делегирани прокурори.

Целият ми професионален опит ми дава възможност да приема, че бих могъл да се справя със задачата да бъда европейски прокурор от България, каза Пламен Петков. Петков очерта три основни предизвикателства пред Европейската прокуратура – съчетаването на наднационалното ѝ ниво с различните национални правни системи, непрестанното развиване на престъпната дейност и ограничените ресурси.

Трябва да се поддържа добра двупосочна комуникация между офиса в София и централата на Европейската прокуратура, каза Светлана Шопова-Колева по време на изслушването. Според нея недостатъчен брой дела достигат до съдебна фаза. Също така в Наказателния кодекс трябва да се предвидят специални състави, свързани с възлагането и изпълнението на обществени поръчки. Към настоящия момент това е пропуск в нашето законодателство, заяви Светлана Шопова-Колева.