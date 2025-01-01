Проф. Олег Асенов – директор „Национално тол управление“ даде брифинг пред журналисти за мерките, които изпълнява правителството във връзка с пътната безопасност и влизането в сила на част от разпоредбите от Закона на движение по пътищата.

"В законоустановения срок - на 6.09 ще стартира правоприлагането за средна скорост, като на сайта динамично се актуализира информацията. Ще бъдем готови с 22 отсечки, които ще покриват участъци от всички автомагистрали и ключови отсечки с висока концентрация на ПТП", каза той.

Асенов обясни, че до края на годината ще бъде изготвен график, с който да бъдат покрити повече от за 1200 км за контрол на средна скорост.

"Очакването за старт за контрол за претоварване ще е около 15 октомври, дотогава ние ще използваме времето максимален брой участъци точките за контрол да бъдат калибрирани", каза той.