Семейството на починалото дете Сияна обяви, че е получило 300 хиляди лева обезщетение за смъртта ѝ. В публикация във Facebook бащата на детето, Николай Попов, заяви, че тези пари ще бъдат дарени на болни деца и подчерта, че сумата представлява животът на едно дете в България.

„Претенциите на останалите наследници не са уважени. Както обещах, тези пари ще бъдат дарени на болни деца. Всяко едно платежно нареждане ще публикувам тук“, пише Попов.

Той допълва, че семейството ще настоява обезщетението да бъде преразгледано и ще подаде жалба срещу отказа за изплащане на останалите суми. „Ако това не се случи, ще заведем съдебни дела“, посочва бащата.

Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение от 1,2 млн. лв. на деца в неравностойно положение

Попов подчертава, че тези средства не са лични пари, а пари, които ще помогнат на нуждаещи се деца в България. С тях семейството ще подпомогне и лечението на друго болно дете – Марти.

„Жалко е, че нуждаещите са толкова много, а парите, колкото и да са, никога няма да стигнат. Прегръщам всички добри хора, които ме подкрепят от първия ден. Сили и кураж за семейството на Хриси и Марти“, добавя Николай Попов.

Той споделя, че за първи път се е почувствал малко по-добре, след като е успял да докара Марти в София, и отбелязва, че си представя как би се вълнувала Сияна от тяхната помощ.