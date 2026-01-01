От днес областните управители започват да получават отпечатаните бюлетини от печатницата в Плевен към Русе, Слилистра и Добрич. МВР осигурява охрана на този процес и извършва превантивна и разследваща дейност във връзка с нарушения на изборните права на гражданите. Това стана ясно на брифинг на Координационният съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Съветникът на служебния министър-председател по въпросите на изборите Ваня Нушева заяви, че МВнР вече е завършило обработването на заявленията на гражданите за гласуване в чужбина. Вече са публикувани списъците на избирателите в чужбина и адресите на избирателните секции. А днес външното министерство има готовност да публикува и карта, която да визуализира адресите на секциите зад граница.

Проведени са консултаците за съставите на СИК в чужбина. Ангажимент на МВнР е да осигури поне по един свой представител във всяка секция, обяси още тя.

„Измина една седмица с изключително интензивни действия на институциите от изпълнителрната власт и предстои още една такава интензивна седмица“, подчерта Нушева.

Към 8:30 ч. днес, 6 април, броят на получените сигнали за нарушения на изборния процес е 1042. В сравнение със същия период през 2024 г. сигналите са били 179. Това каза заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев.

Образуваните наказателни производства към днешна дата са 308, а през 2024 г. те са били 58. Бързите досъдебни производства са 307, а на в същия период пред две години те са били 53. Задържани са 183 души, а през 2024 г. задържаните са били 35. Предупредителните протоколи са 2741, а през 2024 г са били 662.

"Нещо, което е много интересно като статистика също. Към 3 април са проведени 167 специализирани полицейски операции срещи 173 през 2024 г. Когато някой обвинява МВР в прекалена активност, нека да се вземе предвид, че всички тези показатели, които изброих, са постигнати с далеч по-малък ресурс и съответно резултатите са видимо по-големи на брой", подчерта Анчев.

От Координационния съвет отправиха препоръка към висшите учебни заведения да организират работата на администрациите си така, че студентите да могат своевременно да получат необходимите документи за гласуване. Нушева отбеляза, че съгласно Изборния кодекс студентите могат да гласуват след представяне на заверена студентска книжка или удостоверителен документ, а част от висшите училища вече използват електронни студентски книжки.

„За нас е изключително важно всички български граждани да успеят да гласуват и да реализират своите избирателни права“, каза Нушева. Тя подчерта, че младите хора са проявили активност по време на протестите през ноември и декември и са заявили желание да участват в управлението на страната.

Видеонаблюдение същуствува, в рамките на наказателния процес, то все още не е доказателствено средство, просто защото народните представители не извършиха промяна в Изборния кодекс. Но то е фактически доказателствен материал и заедно с оценките и наблюденията на останалите членове на избирателните комисии, на наблюдателите и застъпниците, това е достатъчна информация, която да позволи на ЦИК да предприеме корективни действия, които политическите партии не предприемат. Трябва да гарантираме подчтенност в изборния процес, заключи Нушева.