По традиция в навечерието на Деня на народните будители - 1 ноември, Министерството на културата отличи 36 творци, артисти, читалищни и научни дейци за техния принос в развитието на българската култура и духовност с награда "Златен век". Един от отличените обаче бойкотира церемонията в галерия "Средец" и веднага след края й внесе в приемната на ведомството кратка декларация, в която обяснява мотивите за отказа, съобщи segabg.com. Това е режисьорът Камен Калев, известен с филмите "Източни пиеси", "Островът", "С лице надолу", "Февруари".

"Отказът ми от наградата е форма на протест срещу настоящото политическо управление на държавата, чиито формални и неформални ръководители не зачитат върховенството на закона и застрашават демокрацията в страната ни", мотивира той отказа си от държавното отличие. Калев подчерта пред "Сега", че причина за решението му не са конкретно личността на министър Мариан Бачев и събитията около него от последните дни.

Кметът на „Изгрев“: Школата на Мариан Бачев е работила 10 г. с незаконен договор

Самият Бачев направи доста иронично изказване на церемонията предвид вихрещия се от седмица скандал, в който е замесена неговата детска театрална школа "Аркадия Фюжън Арт". "Неслучайно от много години работя с деца, защото знам, че в образованието на тези деца, когато им посееш зрънцето на любовта към изкуството и към това да уплътняват свободното си време по разумен начин, се крие пътят към изграждането на смислени хора, които имат друг поглед върху живота си. Те са облагодетелствани, защото имат сетивата за добавената стойност, която получават от културата", каза културният министър. По-рано той заяви пред журналисти, че не знае за проблем с помещението, използвано от театралната школа в Народно читалище “Николай Хайтов - 1936” в столичния квартал "Изгрев".

Сред 35-те носители на "Златен век", които без протести приеха наградата, са директорът на Регионалния исторически музей - Русе проф. Николай Ненов, актьорът Руси Чанев и певицата Йорданка Христова. Те получават най-високата степен "огърлие".

"Златен век" - звезда получиха арх. Стефан Стайнов, пианистът проф. Иван Дреников, балетният артист и педагог Бойко Неделчев, оперната певица Веселина Кацарова, писателят и публицист Весела Люцканова Иванова и писателката Здравка Евтимова.

Министър Бачев: Има неистини, които ми уронват престижа

С почетен знак печат на Цар Симеон Велики - златен, са удостоени генералният директор на БТА Кирил Вълчев, филмовият режисьор Владимир Краев, сценаристът проф. д-р Марин Дамянов, режисьорът и сценарист Пантелей Цанков, дългогодишният директор на "Държавен куклен театър" - Бургас Христина Арсенова-Андреева, журналистът и кинодраматург Зелма Алмалех, актрисата Янина Кашева, инж. Ангел Ангелов, изследователят и автор Неда Антонова и основателят на „Двора на Кирилицата" в Плиска Карен Алексанян.

С печат Цар Симеон Велики - сребърен, грамота и парична награда са отличени режисьорът, художник и аниматор Велислав Казаков, сценаристът доц. д-р Невелина Попова, заместник-директорът на Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново д-р Иван Ангелов, сценаристът, режисьор и бивш ректор на НАТФИЗ проф. Любомир Халачев и писателят Христо Славов. Именно тази степен на отличието трябваше да получи и Камен Калев.

Плакет "Принос в развитие на културата" получиха директорът на Националния археологически институт с музей при БАН доц. д-р Христо Попов, ръководителят на школа за класически и модерен танц Вероника Братанова-Димитрова, продуцентът и художник Весела Данчева-Богданова, писателката и поетеса Мария Пеева, Ансамбълът за народни песни "Китна Тракия" при НЧ "Тракия 2008" в гр. Хасково, авторът на сборници с разкази и новели проф. Банко Банков, чл.-кор. проф. Владко Панайотов, поетът и журналист Венко Евтимов, поетесата Маргарита Петкова, филологът доц. Петър Хаджинаков и писателката и белетрист Албена Фурнаджиева.