24 месеца условно с 4-годишен изпитателен срок договори майката на малтретирания Адриан - Стела Димитрова. Днес прокурорът Димитър Костов ще представи на съда споразумението, което обаче ще бъде разгледано от друг състав, посочва "24 часа".

"Най-вероятно делото ще се насрочи за другата седмица, за да решат дали споразумението отговаря на закона", обясни наблюдаващият прокурор.

Димитрова договори присъда и при първоначалното разглеждане на случая. Тогава параметрите бяха по-високи - максималната условна присъда от 3 години с 5-годишен изпитателен срок. То така и не беше одобрено и делото протече по общия ред.

И тогава, и сега обаче не се стигна до споразумение с другия подсъдим - пастрокът на момчето Петър Чернев. "За него никой не се е свързал с мен. Прокуратурата винаги е искала максимума от 10 години", посочи Димитър Костов. И добави, че ще обсъжда евентуални параметри чак когато някой от защитата го потърси. Адвокатът на Чернев Йордан Давчев отказа коментар преди заседанието. То ще започне по-късно от планираното, тъй като защитникът има друго дело по същото време.

"Притесняваме се, че Петър Чернев може да не се съгласи на споразумението", каза защитничката на Стела Димитрова Росица Драгинова.

На 8 януари м.г. сестрата на Алексиева подала сигнал в Четвърто районно управление, след като видяла, че Адриан има голяма рана на главата. Той беше изведен от семейната среда, а два дни по-късно от "Закрила на детето" сезирали прокуратурата.

Чернев се сдоби с 6 обвинения - за причиняване на средна телесна повреда в условията на домашно насилие, на лека телесна повреда, за изтезание на Адриан, за закана срещу момчето, за притежание на наркотици и за принуда - защото карал детето да застане пред камера, да му се моли да го утрепе, да се моли да не го убие и да го удави, като е използвал заплахи.

Трябвало да бъде в полулегнало положение с оголени седалищни части. Стела Алексиева пък е обвинена като съучастник само за средната телесна повреда.

Отменените им присъди бяха съответно 8 години за Чернев и глоба от 4000 лв. за Димитрова.