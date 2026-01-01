Проверките в домовете за грижа за възрастни хора и разкриването на т. нар. къщи на ужасите е един от успехите, който Борислав Гуцанов отчита в рамките на своя мандат като социален министър. Това пише в съобщение на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), откъдето изпратиха отчет за работата на Гуцанов и екипа му в периода януари 2025 – февруари 2026 г.

Бяха извършени близо 1000 проверки от Агенцията за качество на социалните услуги. Прекратена е работата на 15 незаконни обекта и отнети 19 лиценза на обекти, които не отговаряха на стандартите, посочиха от МТСП. Заради затегнатия контрол доброволно бяха върнати 405 лиценза, а проверките продължават, се казва в съобщението. Отпуснати бяха 400 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) за подобряване на условията в държавно финансираните места за настаняване на възрастни хора.

Сред дейностите са ремонтите на всички 81 държавно финансирани домове за стари хора. Напълно реновирани са вече 12 дома. Предстои ремонтите в останалите да приключат до август. Започна се работата по разкриването на още 250 места за грижа за хора с увреждания, информираха от МТСП. Разкри на пет нови дома със 101 места за възрастни също е сред изпълнените цели.

В мандата си Гуцанов предложи законодателни промени, с които коледните и великденските надбавки да влязат в закон, припомниха от МТСП.

За първи път близо 2200 души с увреждания получават безплатно високотехнологични помощни средства и то по техен избор, след като реалното им предоставяне се бавеше с години, както и закупуване на електромобили и зарядни станции за нуждите на социалните услуги и поставянето на фотоволтаични системи.

С началото на инициативата „Избирам България“ започна реална работа за връщането на българите от чужбина като част от борбата с демографската криза. Над 3700 души са подали заявления по мярката, която предвижда различни видове подкрепа за завърналите се и започнали трайно работа в България, казаха от МТСП.

От министерството припомнят и отпускането на средства за общините за превенция на бедствията и борба с последиците от тях.

От МТСП отчитат като успех и вдигането на минималната работна заплата на 620,20 евро от 1 януари т.г. и ръста на линията на бедност - 390,63 евро.

В неприетия законопроект за държавния бюджет за 2026 г. по предложение на МТСП беше предвидено по-високо обезщетение за майките през втората година на детето и увеличение от 50% на 75% на сумата, която получават от него при връщане на работа по-рано, казаха още от социалното министерство.

Припомняме, че на 17 декември 2025 г. парламентът прие Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. Законът ще действа до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.

Целият отчет за работата на социалния министър е публикуван тук