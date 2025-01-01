България е готова да подпомогне Молдова по нейния път към присъединяване към ЕС, като споделя ценен опит във всички области на процеса на интеграция. Това заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян по време на среща с председателя на парламента на Молдова Игор Гросу. Двамата разговаряха в рамките на Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм, Швеция.

Изразяваме непоколебима подкрепа за решението на правителството и народа на Молдова да следват проевропейски курс на развитие, който беше потвърден на проведения на 20 октомври 2024 г. референдум, подчерта Рая Назарян. Тя отбеляза, че принципът на собствените заслуги остава крайъгълният камък на процеса на присъединяване. Приветстваме силната политическа воля и постоянния ангажимент на Молдова да следва решително програма за реформи, съсредоточена върху усилията за укрепване на върховенството на закона, за справяне с корупцията и за изграждане на силни и устойчиви институции, допълни председателят на българския парламент.

България и Молдова поддържат традиционно отлични двустранни отношения, основани на силните исторически и културни връзки между нашите нации, както и на общите ни европейски ценности, отбеляза Рая Назарян. По думите й многобройната българска общност в Молдова е градивен елемент на контактите между двете страни и допълнително мотивиращ фактор за развитие на сътрудничеството.

Оценяваме високо условията, включително нормативната рамка, създадени от властите в Молдова, с оглед съхранението на националната, културна и езикова идентичност на българската общност в страната, посочи председателят на Народното събрание. Нашата страна настоява за намиране на подходящи варианти за осигуряване на правни гаранции за запазване на Тараклийския район като отделна териториална единица или като обособена единица от по-голяма административно-териториална структура със запазване на известна автономност и възможности за местно самоуправление в културно-образователната сфера, заяви Рая Назарян.

Председателят на парламента на Молдова Игор Гросу подчерта добрите двустранни отношения и заяви, че Молдова разчита на подкрепа от България в процеса на интеграция в ЕС.

Игор Гросу отбеляза важността на сътрудничеството в областта на енергийната сигурност и ролята на България в регионален план, включително за осигуряването на алтернативни доставки на природен газ.