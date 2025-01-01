Това е провал на ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", на ИТН и на БСП, а не на опозицията, които в крайна сметка сме тук да пречим на тези хора да си правят каквото си искат, коментира в кулоарите на парламента лидерът на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев, след като за втори пореден ден пленарният ден в Народното събрание не може да започне поради липса на кворум.

По думите му опозицията не се регистрира, защото не е тяхна работа да правят кворума на управляващите.

Втори ден парламентът няма да заседава поради липса на кворум

След вота на недоверие, в който чухме от управляващото мнозинство, че те са много стабилни, държавата с главно „Д“ не може да събере кворум в зала за да започне пленарното заседание, посочи Василев и отбеляза, че това показва за пореден път колко нестабилно и жалко е мнозинството.

„Призовавам ги най-добре да подадат оставка, защото тепърва в зала ще говорим за водопади за корупция и за схемите им, които не спират“, посочи лидерът на МЕЧ.

Той обясни, че мнозинството не е в състояние да „докара в зала“ 120 души, защото са „на екскурзии т.нар. делегации“, а „криенето и непоявяването им“ е, защото знаят, че в обществото има много важни въпроси, които трябва да бъдат обсъждани.