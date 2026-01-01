Министър-председателят Румен Радев отменя всички елементи от програмата си във Варна след срещата си с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен във връзка с трагедията на автомагистрала "Тракия", при която загинаха и бяха ранени много хора. Отменя се и днешното заседание на Министерския съвет.

Екипи на Спешна помощ, на ВМА, на МВР и военнослужещи оказват помощ на пострадалите на мястото на катастрофата. Ранените са транспортирани към болници в Сливен, Ямбол и Бургас.

Премиерът е изпратил правителствения самолет в Бургас с готовност за транспортиране на ранени при катастрофата до болници в София. Организиран е и въздушен транспорт до болници в София и с военно-транспортни самолети "Спартан".

Невиждани по мащабите си верижни катастрофи и в двете посоки затвориха магистрала "Тракия" в района на Ямбол. Ударили са се около 50 автомобила - леки и тежкотоварни. Има много загинали и ранени, като броят им постоянно се мени.

По-рано министър-председателят Румен Радев се срещна във Варна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е на работно посещение в България.

Визитата е част от обиколката на председателя на ЕК в Черноморския регион с оглед на зачестилите атаки срещу търговски кораби, десетки загинали и изчезнали моряци и нарастващите рискове за европейската сигурност. В Букурещ председателят на ЕК обяви отпускането на 50 милиона евро за създаването на съвместен център за морска сигурност на България и Румъния.

Визитата се провежда и в момент на интензивни европейски преговори за отбранителните разходи и новия многогодишен бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г. Бъдещата финансова рамка беше сред темите на срещата в Букурещ, заедно с конкурентоспособността, енергийната сигурност и разширяването на Съюза. Румънският президент изрази надежда за постигане на споразумение за амбициозен европейски бюджет до края на годината.

Въпросът има пряко значение и за България, включително за финансирането на отбранителни способности, транспортна свързаност, регионално развитие и инфраструктура. Българското правителство обаче не е обявило дали бюджетните преговори ще бъдат отделна тема на срещата във Варна.

В условията на продължаващата война в Украйна европейските лидери обсъждат и необходимостта от допълнително финансиране за Киев през 2027 г. Германия настоява всички държави членки да поемат справедлив дял от очаквания недостиг на средства, преди да бъде постигнато по-широко споразумение по финансовите въпроси на ЕС.

В Букурещ бяха обсъдени също европейската подкрепа за Украйна и перспективите за присъединяване на Украйна и Молдова към ЕС.