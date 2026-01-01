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Тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, отнели живота на най-малко 11 души и оставили десетки ранени, предизвикаха реакции и извън пределите на България. Президентите на Румъния и Северна Македония – Никушор Дан и Гордана Силяновска-Давкова, изразиха съболезнования към близките на загиналите и солидарност с българския народ. Към тях се присъедини и румънският външен министър Дан Некулаеску, който съобщи, че сред пострадалите има румънски гражданин, получаващ медицинска помощ.

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова изрази съболезнования на българския държавен глава Илияна Йотова и на семействата на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. В публикация в социалната мрежа Екс тя заяви, че е дълбоко потресена от трагедията, и пожела на пострадалите сили и бързо възстановяване.

Румънският външен министър Дан Некулаеску поднесе съболезнования за жертвите на катастрофите на автомагистрала „Тракия“ в България.

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„Изказваме най-дълбоките си съболезнования по повод трагичния инцидент, случил се на магистрала в България. Мислите ни са с пострадалите, техните семейства и всички, засегнати от тази трагедия. Пожелаваме на ранените пълно и бързо възстановяване“, пише той на официалния си профил в социалната мрежа „Екс“.

Министърът посочва, че сред пострадалите има и румънски гражданин. Той получава необходимите медицински грижи.

„Нашите консулски екипи са в готовност да окажат съдействие“, допълва Некулаеску.

Не закъсня и реакцията на румънския президент Никушор Дан. 

"С голяма скръб научих за трагичния пътен инцидент в България, близо до Ямбол, който отне много човешки животи и остави още много ранени. Изказвам искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите, а на пострадалите пожелавам бързо възстановяване. Информиран съм, че сред ранените има и румънски гражданин, който получава необходимите медицински грижи. Румъния е солидарна с България и нейния народ в този труден момент", написа държавният глава на официалния си профил в социалната мрежа "Екс".

 

Най-малко 11 души загинаха, а близо 50 бяха ранени при две тежки верижни катастрофи, станали тази сутрин при гъста мъгла на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" в област Ямбол. По данни на Министерството на здравеопазването към 11:30 ч. 10 души са загинали на място, а един е починал в болница в Ямбол. В болници в Сливен, Ямбол и Бургас са настанени 46 души. Премиерът Румен Радев съобщи пред журналисти във Варна за 11 загинали и 48 ранени.

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Цветозар Цаков, БТА
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