Тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, отнели живота на най-малко 11 души и оставили десетки ранени, предизвикаха реакции и извън пределите на България. Президентите на Румъния и Северна Македония – Никушор Дан и Гордана Силяновска-Давкова, изразиха съболезнования към близките на загиналите и солидарност с българския народ. Към тях се присъедини и румънският външен министър Дан Некулаеску, който съобщи, че сред пострадалите има румънски гражданин, получаващ медицинска помощ.

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова изрази съболезнования на българския държавен глава Илияна Йотова и на семействата на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. В публикация в социалната мрежа Екс тя заяви, че е дълбоко потресена от трагедията, и пожела на пострадалите сили и бързо възстановяване.

Румънският външен министър Дан Некулаеску поднесе съболезнования за жертвите на катастрофите на автомагистрала „Тракия“ в България.

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„Изказваме най-дълбоките си съболезнования по повод трагичния инцидент, случил се на магистрала в България. Мислите ни са с пострадалите, техните семейства и всички, засегнати от тази трагедия. Пожелаваме на ранените пълно и бързо възстановяване“, пише той на официалния си профил в социалната мрежа „Екс“.

Министърът посочва, че сред пострадалите има и румънски гражданин. Той получава необходимите медицински грижи.

„Нашите консулски екипи са в готовност да окажат съдействие“, допълва Некулаеску.

Не закъсня и реакцията на румънския президент Никушор Дан.

"С голяма скръб научих за трагичния пътен инцидент в България, близо до Ямбол, който отне много човешки животи и остави още много ранени. Изказвам искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите, а на пострадалите пожелавам бързо възстановяване. Информиран съм, че сред ранените има и румънски гражданин, който получава необходимите медицински грижи. Румъния е солидарна с България и нейния народ в този труден момент", написа държавният глава на официалния си профил в социалната мрежа "Екс".

I have learned with great sorrow of the tragic road accident in Bulgaria, near Yambol, which has claimed many lives and left many more injured. My heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims, and my wishes for a swift recovery to all those wounded. I have been informed a Romanian citizen is also among the wounded and receiving medical care. Romania stands with Bulgaria and its people in this difficult moment. @IlianaIotova — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 10, 2026

Най-малко 11 души загинаха, а близо 50 бяха ранени при две тежки верижни катастрофи, станали тази сутрин при гъста мъгла на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" в област Ямбол. По данни на Министерството на здравеопазването към 11:30 ч. 10 души са загинали на място, а един е починал в болница в Ямбол. В болници в Сливен, Ямбол и Бургас са настанени 46 души. Премиерът Румен Радев съобщи пред журналисти във Варна за 11 загинали и 48 ранени.