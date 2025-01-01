От поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом. Това каза президентът Румен Радев при откриването на учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-o Основно училище „Стоян Заимов“ в София.

15 септември е - първият звънец удари

Ден, в който нашите деца поемат по светлият път на знанието, добави държавният глава.

"Заставайки пред близо три хиляди целеустремени деца и техните всеотдайни учители и родители, няма как да не споделям вашето вълнение. Тези две училища се утвърдиха като водещи средища на знанието със своите здрави традиции, с утвърдени педагогически подходи и широки възможности за личностно развитие, каза президентът. Искам да ви поздравя за това, че сте изградили една прекрасна екосистема - отлично съжителство между двете училища, макар и с различен профил. Но, колкото и да е различен този профил, имате общ поглед към бъдещето. Това е изграждането не само на интелектуално развитие, но и на духовно извисени бъдещи граждани на родината, заяви Радев.

"Заслужават внимание и признание вашите усилия да се създава среда за насърчаване както на природните науки, така и за внедряването на модерни технологии в учебния процес и иновативни методи за чуждоезикова подготовка, каза още президентът. Искам да ви приветствам и за широката гама извънкласни дейности, за училищното и ученическото самоуправление и за сдруженията по различни интереси, както и за широката благотворителна дейност", добави Румен Радев.

Президентът изрази своята признателност към учителите – за тяхната всеотдайност в тази високо благородна мисия, за любовта и грижите към прекрасното младо поколение на България. Благодарности и към родителите, защото без вашата градивна роля и подкрепа усилията в образователния процес биха били напразни, добави държавният глава.

"Най-вълнуващият ден днес е за нашите първокласници, които за първи път ще влязат в училищните стаи", каза Радев. "Има и такива, за които тази година ще бъде последната в любимото училище. Където и да изберете да учите, да живеете, да работите по света – носете винаги България в сърцето си и не забравяйте заветите на вашите учители", каза президентът на учениците в 12-и клас. Борете се за вашите мечти, не се огъвайте пред предизвикателствата, а ги използвайте като трамплин за бъдещи успехи. Бъдете достойни да градите вашето бъдеще и прекрасното бъдеще на модерна европейска България – то ще зависи от вас", каза Румен Радев.

Новата 2025/2026 учебна година започва днес в над 2300 училища в страната, с около 57 хиляди първокласници, с над 716 хиляди ученици и 95 500 учители.