Министър-председателят Румен Радев дава съвместен брифинг с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който пристигна днес в София по покана на българския премиер.

"За мен е истинско удоволствие да приветствам с добре дошъл в България министър-председателя на Гърция и неговата делегация. Това съвсем не е нашата първа среща и нашето доверие се изгради през годините на сътрудничество и смея да кажа, че през годините отношенията между България и Гърция се превърнаха в стратегическо партньорство, основано на взаимно доверие и общ интерес. България и Гърция се превърнаха в една здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на целия регион на Югоизточна Европа", каза Радев.

Той допълни, че значим принос за всичко това има визионерството и енергията на Мицотакис. Премиерът каза още, че стокообменът расте със всяка година и достига вече 6 милиарда евро, а през последната година е нараснал с 1 милиард евро. Гръцките инвестиции в България вече надхвърлят 3,5 милиона евро, каза още Радев.

Премиерът благодари на Мицотакис за ангажимента на страната за усилване на противовъздушната отбрана на България и гарантиране на сигурността на нашето небе в критичен период за сигурностат на целия регион заради войната в Иран.

Двамата ще разговарят на четири очи в сградата на Министерския съвет, след което ще се проведе среща в разширен състав с участието на двете делегации.

Във фокуса на разговорите ще бъде развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство. Ще бъдат обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред.