Екзекуцията на Васил Левски остава едно от най-трагичните събития в българската история. През годините около нея възникват различни интерпретации, включително и за ролята на руския дипломат граф Николай Игнатиев. Историческите източници обаче очертават по-ясна картина за събитията.

Васил Левски е заловен от османските власти в края на декември 1872 г. след разкриването на част от вътрешната революционна мрежа. Той е отведен в София, където е изправен пред съд и обвинен в организиране на революционна дейност срещу Османската империя.

Съдебният процес срещу него приключва с издаване на смъртна присъда, която е изпълнена на 18 февруари 1873 г. Решението е взето от османските власти в съответствие с действащото тогава законодателство на империята.

По същото време граф Николай Игнатиев заема поста руски посланик в Цариград. Той е сред ключовите фигури в руската външна политика спрямо Османската империя и Балканите, като участва активно в дипломатическите отношения между двете държави.

Историческите документи и изследвания показват, че няма доказателства за пряко участие на Игнатиев в съдебния процес срещу Левски или в решението за неговата екзекуция. Не са открити сведения, които да сочат, че той е настоявал за налагането на смъртна присъда.

В същото време редица изследователи отбелязват, че руската дипломация в този период води предпазлива политика спрямо Османската империя. Основната ѝ цел е запазване на влияние и избягване на преждевременни конфликти, което ограничава възможностите за открита намеса в конкретни случаи като този с Левски.

В научната литература съществуват и критични гледни точки, според които Русия не предприема достатъчно действия за защита на българските революционери. Тези оценки обаче се отнасят до общата политическа линия и не са подкрепени с доказателства за конкретна намеса в съдбата на Левски.

Фигурата на Васил Левски остава символ на самостоятелната българска борба за свобода, а неговата дейност е насочена към изграждането на вътрешна революционна организация, независима от външни сили. Именно тази негова стратегия често се разглежда като ключов фактор за разбирането на историческия контекст около неговата гибел.

Историческите факти сочат, че екзекуцията на Васил Левски е резултат от решение на османските власти, а не от действия на външни държави. Ролята на граф Игнатиев остава в рамките на дипломатическите отношения, без доказателства за пряка намеса в този конкретен случай.