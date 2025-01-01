На днешния празничен 15 септември първите в държавата отправиха приветствия и благопожелания към учениците, учителите и родителите за успешно начало на учебната година.

От поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом. Това каза президентът Румен Радев при откриването на учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-o Основно училище „Стоян Заимов“ в София. Ден, в който нашите деца поемат по светлия път на знанието, добави държавният глава.

"Заставайки пред близо три хиляди целеустремени деца и техните всеотдайни учители и родители, няма как да не споделям вашето вълнение. Тези две училища се утвърдиха като водещи средища на знанието със своите здрави традиции, с утвърдени педагогически подходи и широки възможности за личностно развитие. Искам да ви поздравя за това, че сте изградили една прекрасна екосистема - отлично съжителство между двете училища, макар и с различен профил. Но, колкото и да е различен този профил, имате общ поглед към бъдещето. Това е изграждането не само на интелектуално развити, но и на духовно извисени бъдещи граждани на родината", заяви Радев.

"Заслужават внимание и признание вашите усилия да се създава среда за насърчаване както на природните науки, така и за внедряването на модерни технологии в учебния процес и иновативни методи за чуждоезикова подготовка, каза още президентът. Искам да ви приветствам и за широката гама извънкласни дейности, за училищното и ученическото самоуправление и за сдруженията по различни интереси, както и за широката благотворителна дейност", добави Румен Радев.

Президентът изрази своята признателност към учителите – за тяхната всеотдайност в тази високо благородна мисия, за любовта и грижите към прекрасното младо поколение на България. Благодарности и към родителите, защото без вашата градивна роля и подкрепа усилията в образователния процес биха били напразни, добави държавният глава.

БТА

Училището е онзи храм, за който държавата трябва и полага най-голяма грижа като най-важната социална услуга в обществото, каза министър-председателят Росен Желязков при откриването на новата учебна година в 83-то Основно училище „Елин Пелин“ в София.

Желязков добави, че за да има успешно училище, за да има училище, в което децата учат знания, добродетели, изграждат своята ценностна система заедно със семейството, трябва да има учители. "Учителите са най-уважаваните хора в нашето общество, защото те преподават онази мъдрост, познание, добродетели в живота на нашите деца, за да могат те да бъдат достойни българи и граждани", каза премиерът.

БТА

Работата на учителите е трудна, тя е ежедневна, многочасова и те имат нужда от подкрепа. Затова винаги съм апелирал към родителите и към обществото за подкрепата за българските учители. Едно от най-ценните неща, които можем да направим, е да възпитаваме децата си в уважение към учителите, и ние самите да подкрепим учителите, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред журналисти, след като участва в откриването на новата учебна година в 119-о Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов". Той беше попитан какви са предизвикателствата за новата учебна година.

Към учителите съм апелирал да си взаимодействат максимално с родителите, защото заедно имаме една обща и най-важна мисия - да направим децата можещи, знаещи и добри хора, отбеляза министърът.

По думите му предизвикателствата са си традиционните, няма нещо необичайно през тази учебна година, остават основни предизвикателства, свързани с мотивацията за учене, с функционалната грамотност и с много промени, които се правят. Имаме текущи организационни предизвикателства, но като цяло, системата е подредена в организационно отношение. Като министър, следя всички области, всички училища ми докладват ежедневно къде има проблеми. Имаме училища, които започват на други места учебната година, защото има ремонти, каза министър Вълчев.

На въпрос за националните външни оценявания в седми и в десети клас, в които от тази година ще има и интегрални задачи по природни науки, министър Красимир Вълчев отговори, че от Министерството на образованието и науката вече са публикували примерни тестове. "И коментарите за тези тестове са, че това са лесни задачи. Ще пуснем още задачи, но те ще бъдат със същата степен на трудност. И родителите, и учителите, и учениците ще видят, че няма нищо притеснително, че не се налагат допълнителни частни уроци. Ако учениците учат с разбиране основните неща по природни науки, лесно ще решат тези задачи. В изпитите по математика всяка година има и по-трудни задачи - те са, за да отсеят най-добрите ученици по математика, тези, които влизат в природо-математически гимназии. Тези задачи, които включват елементи от природните науки, няма да бъдат от най-трудните. Това ще бъдат практични задачи и всяко дете трябва да знае основни неща, като какво е топлина, мощност, напрежение, киселинност, смес. Да може да разчита диаграми и инфограми, да знае основни демографски понятия и най-вече да ги прилага, а не толкова да ги знае. Няма да се изисква да се знаят законите на физиката, химичните уравнения, Менделеевата таблица, а да са разбрали учениците основните неща. Всеки от нас трябва да знае какво е волт, ват, киловатчас, pH, защото тези понятия са необходими в живота", обясни за пореден път какви ще са изискванията към учениците образователният министър.

По думите му българските ученици се справят най-трудно с решаването на практически задачи, по-лесно се справят, когато стигнат до математически алгоритъм. Убеден съм, че ще се успокоят като видят задачите. Ние сме публикували до момента само няколко тестове, а до края на месеца ще публикуваме много повече такива задачи, каза министър Красимир Вълчев.

Той отбеляза, че образователната система е голяма и винаги може да има напрежение в нея. "Имаме 700 000 ученици в системата, над един милион родители и всеки е със своето мнение, а 95 000 са ни педагогическите специалисти. Не можем да осъществяваме разговор с всеки един от тях, но се опитваме всичко, което правим, да го обсъдим повече. Стартираме с дискусии и следващите три месеца до Коледа ще ги използваме за дискусии по учебните програми, по оценяването, по новата образователна структура. Ще се опитаме колкото се може повече дискусии да направим и като посещавам училища и детски градини, имам разговори с педагогическите колективи. Ще се опитаме и повече да говорим с учениците и онзи ден имахме среща с тях", обясни образователният министър.

Заместник министър-председателят Атанас Зафиров откри новата учебна година в Основно училище (ОУ) „Св. св. Кирил и Методий“ в Ихтиман. Той изнесе слово и поздрави децата, учителите и родителите. Училището е едно от най-големите в Софийска област и в него се обучават близо 800 деца, като 91 от тях са първокласниците.

Зафиров припомни историята на училището и каза, че от 1948 година поради липса на сграда учениците десет години са се обучавали в частни къщи. По думите на Зафиров в днешно време, когато в много райони на страната училищата се превръщат в хотели, ресторанти или се събарят заради обезлюдяването, в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ кипи от живот.

„Скъпи деца, бъдете горди, че прекрачвате прага на вашия нов дом“, посочи вицепремиерът. Той поздрави директора на училището Ренета Маринкова за включването на медиатори в работата на институцията.

МС, пресцентър

Образованието е единствената гаранция за по-добър и достоен живот в социума. Това написа председателят на парламента Наталия Киселова в поздрав във Фейсбук за началото на учебната година.

Киселова пожела учениците да четат книги, да не развиват зависимост от екрана и изкуствения интелект. Да имат време за движение и спорт, да са здрави. Бягството от час не е масов спорт за здраве, допълва председателят на парламента.

С навлизането на изкуствения интелект всички, покрай курсовите и дипломните си работи, ще се възползват от него. Изкуственият интелект ще ви дава възможности, но няма да ви дава вдъхновение, каза министърът на културата Мариан Бачев в приветствието си към учениците от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив. Той подчерта, че талантът е този, който ще надгражда изкуствения интелект, за да може един ден изкуство на учениците да бъде уникално, а не унифицирано като това на всички останали.

Никога не си казвайте "може и така", а винаги започвайте с "така не може", трябва да е както го чувствате, както професионалното ниво го изисква, отбеляза Бачев. Той посочи, че в навечерието на 50-годишния юбилей на училището разбира защо е толкова специално. "Защото тук се раждат нещата, които за нас - актьорите, са от изключителна важност", каза министърът.

БТА

Първото училище винаги има запазено място в сърцето – едно място, което нищо в живота не може да изтрие. Това каза в поздравлението си вицепрезидентът Илияна Йотова към учениците, учителите и гостите по време на откриването на учебната година в Средно училище „Д-р Петър Берон“ в Костинброд.

Благодаря за това, че имам възможност да споделя днес вашето вълнение, защото то е и мое, каза още Йотова, припомняйки, че е учила в същото училище. Това е моето училище. Каквато и да е съдбата на човека, с каквото и да се сблъска - училище, университет, кариера, първото училище винаги има запазено място в сърцето – едно място, което нищо в живота не може да изтрие, заяви тя.

С голяма увереност, любов и почит, днес ние ви даваме децата си, сигурна съм, че вие ще направите всичко, за да отворите и разкажете голямата книга на познанието страница след страница, обърна се Йотова към учителите. Днес имате много по-важна мисия – да възпитате децата ни, да ги направите добри хора, да бъдат на страната на доброто, да ги научите на солидарност, да бъдат деца, които утре ще си подадат ръка, независимо къде ще отидат, да разбират другите и в радостите и болките, добави Илияна Йотова.

Когато завърших това училище, съм запомнила, че ако действително си прекарал времето без да го губиш, имаш първата стъпка към успеха. Записвайки децата си в училище „Д-р Петър Берон“, сте направили първата голяма стъпка към успеха на децата ви, обърна се Йотова към родителите.

Пожелавам ви повече да наблягате на учебниците, повече игра, по-малко телефони и да си останете все така усмихнати и добри човечета, каквито ви виждаме днес. С тези думи се обърна кметът на София Васил Терзиев към първокласниците при откриването на новата учебна година в 95-то СУ „Проф. Иван Шишманов" в столицата.

Изключително съм щастлив да бъда с вас днес на този прекрасен ден, посочи той. Терзиев пожела на новия директор на 95-то училище Явор Иванов много вдъхновение и сила, да успее да изгради един невероятен колектив от учители, благодарение на които децата да получат възможно най-доброто образование и да бъдат подготвени за живота.

Столичният кмет пожела на учителите да бъдат все така будители, а на учениците - да се вслушват в това, което казват техните преподаватели и родители. Той изрази своята признателност към учителите за тяхната работа. Вие сте много пъти и в ролята на родител, и в ролята на учител, и в ролята на вдъхновител, отбеляза Терзиев.

Кметът на София се обърна и към тези ученици, които завършват тази година - никога да не забравят своето училище, това, което им е дало, и хората, които са им помогнали да са по-подготвени за живота. На най-малките пожела да натрупат много хубави спомени през годините, които ще прекарат в училището.

БТА

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов взе участие в тържествената церемония за откриването на академичната 2025/2026 година в Медицинския университет – София.

„Намираме се в най-старата институция за висше медицинско образование у нас и дом на много световнопризнати учени и виртуози в областта на медицината. За този успех стои 108-годишна история. Много труд и отдаденост на всички, чийто път е преминал през този университет“, каза министърът на здравеопазването Силви Кирилов. Той отбеляза, че началото на всяка академична година е особено значим момент. Символ на устрем към знанието, професионалното израстване и човешкото извисяване. Това е време на нови възможности, вдъхновение и не на последно място на редица отговорности, подчерта министърът.

Министър Кирилов изрази вълнението си от днешното събитие, като подчерта значимостта на Медицинския университет в София в неговия живот. Много от тези хора днес са водещи фигури в медицината и допринасят за развитието на съвременното българско здравеопазване. Той отбеляза, че техните постижения са повод за гордост за цялата страна. „Доказват, че освен средище за академично знание и иновации, Медицинският университет- София е стожер на хуманизма, добродетелите и стремежа към съвършенство в медицинската наука, практика и изкуство“, допълни той.

Министърът се обърна и към новопостъпилите студенти, като посочи, че решението да се посветиш на медицина и фармацията е изключително благородно, предопределя целия живот. „То поставя началото на един дълъг и изпълнен с предизвикателства процес, който освен като конкурентоспособни професионалисти, ще ви изгради и като достойни личности“, каза Силви Кирилов и пожела на успех на студентите.

По време на събитието беше изчетен поздравителен адрес от името на президента Румен Радев. „Вашият университет е утвърдено средище, където знанието, опитът и отдадеността се съчетават в името на най-висшата човешка ценност – здравето“, се казва в писмото.

Като значим носител на академичната медицинска традиция, Медицинският университет е подготвил поколения успешни лекари, медицински сестри, фармацевти, стоматолози и специалисти по обществено здраве, формирал е личности с висока професионална етика, хуманност и значими достижения, отбеляза президентът Радев.

В поздравителния адрес се казва също, че изправени пред задълбочаващите се хуманитарни предизвикателства днес, държавата и обществото трябва да бъдат единни в подкрепата си към студентите и тяхната мисия: „Убеден съм, че с амбицията на академичната си общност Медицинският университет – София ще продължава да привлича младите хора с потенциал, да бъде лидер в подготовката на специалисти и да осъществява значими научни проекти“, казва още Румен Радев.

Послание към учениците и учителите отправи и българският патриарх Даниил.

"Със своя радостен звън училищният звънец отново ни зове към родното училище в днешния празничен първи учебен ден – начало на Новата учебна година. Отпочинали през летните месеци, изпълнени с нови сили и енергия, ние се завръщаме в класната стая, за да срещнем нашите учители и приятели. Готови сме за ново пътешествие към знанието, за нови приключения, които ни водят към нови открития в нашия живот, за нови срещи, приятелства и предизвикателства", се казва в посланието на патриарха.

Той отбелязва, че училището е преди всичко място на среща – среща със знанието, но и среща с нашите ближни. "В училище ние се научаваме да обичаме – да обичаме нашите учители и възпитатели, които с всеотдайността си дават всичко от себе си, за получим най-полезните знания по най-приятен, достъпен и интересен начин; да обичаме нашите съученици, които са най-различни хора, с различни характери, навици и привички, и срещата, с които ни учи на това да бъдем отстъпчиви, търпеливи, жертвоготовни, разсъдителни, уважителни и внимателни към техните особености, като подхождаме с разбиране и снизхождение към техните човешки несъвършенства; и не на последно място – да обичаме нашите родители, които с трепет се грижат за нас, мислят за нас, радват се на нашите успехи и преживяват всяко наше изпитание и трудност като тяхно собствено изпитание", отбелязва българският патриарх.

В посланието му се припомня, че за светата Православна църква знанието е добродетел (срв. 2 Петр. 1: 5-6, 8). „Мракът изчезва в светлината – колкото по-ярка е тя; знанията прогонват незнанието – колкото по-пълни са те“, според думите на св. Дионисий Ареопагит. Но над всички знания има едно най-съвършено и велико познание – богопознанието, т.е. стремежът ни да познаем нашия Господ Бог и Спасител в мярата на нашите възможности. Това най-съвършено знание – богопознанието – е неразделно свързано с вярата и с живота ни според Божиите повели. „Чрез вяра проумяваме“ (Евр. 11: 3), казва св. апостол Павел", се казва в окръжно послание на патриарх Даниил по повод началото на новата учебна година.

"Нека Новата 2025/2026 учебна година бъде за всички учители, ученици и родители изпълнена с много здраве, сили, радост и успехи! Нека Изворът на всяка премъдрост, нашият Господ Иисус Христос, по молитвите на Своята Пречиста Майка, със силата на Честния и Животворящ Кръст и по застъпничеството на всички Свои светии, да просвещава умовете и сърцата на всички учители, ученици и родители!", оправя в посланието своя благослов патриарх Даниил.