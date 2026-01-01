Днес от 19.00 часа президентът Илияна Йотова ще участва в церемонията по връчване на годишните награди на Българското национално радио „Сирак Скитник“, по време на която ще бъдат отбелязани 91 години от създаването на обществената медия.

В рамките на церемонията за поредна година Илияна Йотова ще връчи голямата награда „Сирак Скитник“. Учреденото през 2001 г. отличие се присъжда за принос в развитието на Българското национално радио като обществена медия.

Наградата носи името на артистичния псевдоним на българския писател и художник Панайот Христов - Сирак Скитник и се определя от Обществения съвет на БНР.