Историческият музей в Провадия инициира мащабен проект, свързан с културно-историческото наследство на археологическия комплекс „Солницата“, който е един от най-големите праисторически обекти в България и е смятан за най-стария солодобивен център в Европа, съобщават от институцията. 

Проектът се нарича „Солта на Провадия: иновативни подходи към историята на най-древното специализирано производство на сол“ и ще „съживи“ историята на най-древния градски център в Европа, развивал се от около 4700 до 4350 г. пр. Хр., когато загива заради климатични промени. 

До селищната могила ще бъде издигнат преместваем купол, който в месеците от март до края на октомври ще се помещава в непосредствена близост до Солницата. Там посетителите ще могат да се потопят в отминалите времена, наблюдавайки реалистични визуализации на различните етапи на добива на сол, казват от Историческия музей в Провадия. 

Предвижда се да бъде изграден и интерактивен 3D модел на Солницата, който ще представлява дигитална възстановка на археологическия комплекс. В него ще бъдат изложени откритите в последните години ценни артефакти, дигитализирани под формата на сканирани 3D модели в реалистична среда. 

Край Провадия се е намирало най-голямото находище на сол на Балканите – Мировското, представляващо пресечен конус, достигащ дълбочина от четири километра, припомнят от музея. Преди около 7600 години се заселват хора, които започват да добиват и произвеждат сол от изворите и така около 5600 г. пр. Хр. възниква най-ранният солодобивен център в Европа. Произвежданата готварска сол се превръща в средство за разплащане и селището става средище, в което човекът прави първите стъпки към градския живот, припомнят от музея.

Солницата край Провадия е един от най-атрактивните праисторически обекти в Европа, благодарение на разкритията от археологическите проучвания, ръководени от акад. Васил Николов, започнали през 2005 г., към които се присъединяват и учени от Германия, Франция, Япония, САЩ.

Настоящият 21-ви археологически сезон в Солницата вече е официално открит. Ръководителят на обекта акад. Васил Николов съобщи, че праисторическият комплекс ще бъде част от европейския културен коридор „Солно наследство“.

