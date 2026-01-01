Ден след като проф. д-р Милена Иванова-Шиварова, председател на синдикалната секция на Национален синдикат „Защита“ в УМБАЛ „Александровска“ и преподавател в Медицинския университет – София, обяви безсрочна гладна стачка, тя разпространи подробна позиция, в която обяснява мотивите за решението си.

Вчера стана ясно, че протестът ѝ е свързан с искане за повече прозрачност в управлението на болницата и предоставяне на информация за възнагражденията на ръководството и финансовото състояние на лечебното заведение. Междувременно от УМБАЛ „Александровска“ и Министерството на здравеопазването излязоха с позиции, според които не трябва да се допуска трудови и синдикални спорове да поставят под риск работата на Клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки, международната ѝ акредитация и обслужването на пациенти, нуждаещи се от трансплантация. Министерството съобщи още, че е разпоредена пълна проверка по случая.

В своята позиция проф. Иванова-Шиварова заявява, че гладната ѝ стачка не е мотивирана от личен конфликт, а от натрупани проблеми в организацията на работа, които според нея създават риск за качеството на диагностиката и здравето на пациентите.

Напрежение в УМБАЛ „Александровска“: Професор обяви безсрочна гладна стачка, МЗ излязоха с официална позиция

По думите ѝ повод за протеста са едностранни промени в организацията на работа в Клиниката по клинична имунология, ограничения върху възможността ѝ да извършва научна дейност като професор в Медицинския университет – София, както и възпрепятстване на работата ѝ като представител на Национален синдикат „Защита“.

Проф. Иванова-Шиварова настоява Министерството на здравеопазването да извърши детайлна проверка с изслушване на всички страни. Тя поставя три основни въпроса – какви действия са предприети по сигналите ѝ за реорганизацията в клиниката и ограничения достъп до определени помещения и методи за тъканно типизиране, какви мерки са взети по повод въведените ограничения върху научната дейност и достъпа до научна апаратура, както и дали ще бъде извършена проверка относно възнагражденията на ръководството на УМБАЛ „Александровска“ и допълнителните трудови възнаграждения в лечебното заведение.

В позицията си професорът отхвърля и твърденията, че е застрашила европейската акредитация на лабораторията към Европейската федерация по имуногенетика (EFI). Тя посочва, че е член на организацията от 1998 г., била е част от Комитета по образование, Акредитационния комитет, работила е като инспектор в акредитационната програма на федерацията, а от тази година е член на изпълнителния ѝ съвет и на Европейския борд по трансплантационна имунология.

Според проф. Иванова-Шиварова в продължение на повече от две десетилетия е участвала пряко в подготовката и провеждането на акредитационните процедури на лабораторията, като тази роля ѝ е била отнета едностранно. По думите ѝ от 2025 г. е била освободена и от функцията на ко-директор на лабораторията, за което е уведомила ръководството на болницата. Тя подчертава, че отговорността за предстоящата акредитация към момента се носи от настоящия директор на лабораторията.

Проф. Иванова-Шиварова заявява, че ще продължи гладната си стачка до получаване на ясен институционален отговор по поставените от нея въпроси.