"Продължаваме Промяната" избира нови ръководни органи на заседание на Общото събрание на партията този уикенд, съобщиха от пресцентъра й.

По време на двудневния форум делегатите ще изберат председател/съпредседатели на партията, изпълнителен съвет, национален съвет, етична комисия и контролен съвет.

Освен избора на ръководство на Общото събрание ще бъдат гласувани важни промени в устава на партията, както и нова политическа платформа на "Продължаваме Промяната".

Приветствия към делегатите ще отправят Свеня Хан - председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), Валери Айе - председател на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент, Ген. Атанас Атанасов - председател на ДСБ, Божидар Божанов - съпредседател на „Да, България“.

Общото събрание представлява важен етап в развитието на "Продължаваме Промяната", като ще определи бъдещото направление на партията и нейното ръководство в условията на бързо променящата се политическа среда, допълват от партията.