Настояваме Борислав Сарафов и Боян Магдалинчев да отговорят незабавно, не само пред Народно събрание, а пред цялото българско общество, защо узурпират върховете на съдебната власт в нарушение на закона и кога Борислав Сарафов ще бъде сменен от поста на изпълняващ функциите на главен прокурор. Това заяви заместник-председателят на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Лена Борислава, която прочете декларация от името на парламентарната група.

До момента на смяната на Борислав Сарафов и Георги Чолаков от постовете, които незаконно заемат, всички техни актове следва да се считат за нищожни и едно правно нищо, каза Бориславова.

„През изминалата седмица се проведе протест срещу безобразието в съдебната власт. Протест срещу пълзящата диктатура, към която ни тласкат Борисов и Пеевски. Протест срещу политическите репресии. Ярък символ на този протест е узурпирането на поста на главен прокурор от лицето Борислав Сарафов. Това е въпрос, по който, освен „Продължаваме Промяната – Демократична България“, всички други мълчат. Мълчи мнозинството, оглушително е мълчанието и поведението и на министъра на правосъдието. Заедно с инициаторите на протеста от „Правосъдие за всеки“ подготвихме декларация, която да адресира този въпрос“, се отбелязва още в декларацията, прочетена от Бориславова.

„Приетата от това Народно събрание разпоредба на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт гласи: „При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, на председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд, се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от шест месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите“, каза още народният представител.

Бориславова припомни, че шестте месеца от влизането в сила на закона изтекоха на 21 юли 2025 г., преди повече от два месеца. „След тази дата, категорично следва да има ново лице, изпълняващо функциите главен прокурор до редовния избор на титуляр на поста. С други думи Сарафов, по закон, приет от това Народното събрание с огромно мнозинство, няма право да се изживява като изпълняващ функциите главен прокурор. Неочаквано за нас и недопустимо за правовата държава, каквато твърдим, че е България, членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се обединиха около становището, че новата разпоредба не се отнася до заварени случаи, какъвто е този с Борислав Сарафов, погазвайки Закона за нормативните актове и други закони в нашата държава“, посочи още Бориславова.