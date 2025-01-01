Когато една власт започне да се пази с полиция, тази власт е загубила правото да управлява страната, заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ и депутат от парламентарната група (ПГ) на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Асен Василев пред журналисти в Народното събрание. Управляващите даже не могат да си осигурят кворум, каза той във връзка с проваленото днес пленарно заседание.

Василев коментира и оценката на Международния валутен фонд (МВФ) за България. По думите му тази година увеличението на заплатите и пенсиите в рамките на 3% дефицит е устойчиво. Проблемът е, че се вдигнаха заплатите само на един сектор, а на другите се замразиха, отбеляза Василев. Според него друг проблем са взетите дългове.

Внесохме законопроект, с който 3 млрд. лв. да бъдат събрани от транзита на руски газ, каза Василев. Той добави, че парите могат да се вземат от „Газпром“, а не от българския бизнес и от гражданите.

Снощи станахме свидетели на поредното безобразие на българската правосъдна система, коментира Асен Василев относно решението на съда Благомир Коцев да остане в ареста. Той каза още, че в късните часове на нощта от европейската политическа партия „Алианс на либералите и демократите за Европа“ (АЛДЕ) са поискали спиране на еврофондовете за Българя.