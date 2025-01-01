Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев с коментар пред журналисти по актуални теми.

"На това левичарско правителство ние противопоставяме само десни мерки, само реформи, без повече дълг, защото някой иска да си финансира кражбите с вдигане на данъците, за да вземат повече пари от нас, няма да стане", каза той.

Той коментира и съдебното решение от вчера, с което Благомир Коцев остава в ареста. "Притеснително е, че кметът на Варна е в затвора, а Пеевски на свобода, всеки трябва да бъде разследван и трябва да бъде установявана истината, нещо в България не работи добре", каза Мирчев.

Мартин Димитров също се включи с коментар. "Намираме се в критичен момент и ние ще бъдем десният разум в този дебат, заяви той пред журналисти. Коментарът му бе по повод разходите в държавата.

Международният валутен фонд (МВФ) потвърди нашите опасения – бюджетът е пробит, дефицитът е изпуснат, коментира Димитров. Това правителство направи опасен ляв завой, добави той. „Видяхте, че властта веднага се съгласи да повишава осигуровките и звучи сякаш ще ги вдигат още от догодина, което ще бъде много лоша новина и спирачка в развитието на България“, заяви още Димитров. И каза, че неговата формация е предложила над 20 идеи относно намаляване на разходите.

Божидар Божанов също се включи с коментар и обясни, че са внесли изменения в Закона за съдебната власт, за да се промени правилата, по които следва да бъде излъчен ВСС. "По настоящия закон няма достатъчно гаранции, че няма да се повтори същия ВСС", каза той.