В разпокъсания, несигурен и непредвидим свят, в който живеем, хората на науката и интелектуалната мисъл на България трябва да имат по-силен глас, в който да се вслушват политиците и институциите. Постигнатото от нашите учени с впечатляващи биографии е ценно богатство, което трябва да послужи за практическите решения. Това заяви президентът Илияна Йотова на церемония, на която удостои с висши държавни отличия дейци от областта на науката и образованието.

Акад. Чавдар Руменин беше отличен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за заслуги в областта на науката и технологиите. Президентът Илияна Йотова удостои проф. д-р Йорданка Узунова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за принос в развитието на медицинската наука и практика, а за заслуги за образованието и науката проф. Георги Тодоров беше отличен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен. На тържественото награждаване в Гербовата зала присъстваха министърът на образованието и науката Сергей Игнатов, чл.-кор. Евдокия Пашева – заместник-председател на БАН, ректорът на Технически университет – София проф. д-р Георги Венков, учени и близки на наградените.

В приветствието си на церемонията президентът Йотова изтъкна, че за да се развива успешно България, трябва да се отдаде достойно внимание на мъдростта и достиженията на своя интелектуален елит, пожънал не само национална, но и световна слава. С днешната церемония се докосваме не само до вашата слава, но и до дългата ви научна и практическа биография, за която изказваме признателност, обърна се държавният глава към тримата наградени.

Президентът посочи, че макар акад. Руменин, проф. д-р Узунова и проф. Тодоров да имат различни научни търсения, тях ги обвързва любовта към науката и най-вече към хората. А ние, човешки същества, имаме голяма нужда да почувстваме любовта към хората в размирния свят, заяви Илияна Йотова. По думите й, за обществото и особено за младите хора е важно посланието на учените, че бъдещето на планетата не принадлежи на оръжията, а на науката. Сигурна, че имате още много какво да дадете, каза тя на тримата наградени.

Президентство, пресцентър

Проф. д-р Йорданка Узунова въведе нови методи в областта на медицината, диагностиката и оперативната дейност, които спасяват хора и ги карат да се чувстват пълноценни. Легенда е нейното име и сред студентите благодарение на начина, по който ги заразявате в любовта към науката, заяви Илияна Йотова, награждавайки проф. д-р Узунова .

За проф. Георги Тодоров Илияна Йотова посочи, че с постигнатото от него в науката и практиката доказва как научните достижения се превръщат в практически знания, насочени към развитието на индустрията и икономиката. Вие опровергавате всички, които казват, че да правиш наука в университет, означава да я затвориш в аудиториите и кабинетите на висшето училище, каза президентът и изтъкна уважението на студентите към проф. Тодоров.

От името на наградените акад. Чавдар Руменин изрази признателност, че българската държава е оценила „скромните усилия“ на тримата учени. „Да се занимаваш с наука е особено състояние на духа. Това е божията промисъл. От все сърце Ви благодарим и се надяваме и в бъдеще да можем да постигнем още по-интересни и творчески резултати“, заяви акад. Руменин в словото си.

Академик Чавдар Руменин е водещ учен и експерт по роботика, сензорика и изкуствен интелект от Института по роботика при БАН, чийто директор е бил в периода 1999-2018 г. Днес е ръководител на Центъра за компетентност КВАЗАР. С активното съдействие на акад. Руменин Институтът по роботика се превръща в съвременен научен център с приоритет високите технологии. С неговото участие са изградени девет модерни лаборатории в Института и в Технически университет - Габрово и три национални центъра за компетентност с общо икономическо въздействие над 45 млн. лева. Ръководил е 25 международни и повече от 40 национални проекта. Има над 300 изобретения. Участва в международния екип в ЦЕРН, разработил апаратурата, доказваща съществуването на Хигс бозона.

Професор д-р Йорданка Узунова е уважаван преподавател на студенти по медицина и авторитет в областта на медицинските науки. Преподава в Медицински университет - София и е била заместник-декан два мандата във висшето училище. През 2014 г. по нейна инициатива се възстановява Клиниката по урология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Професор Узунова посвещава усилията си на преподавателската и лечебно-диагностичната дейност по урология и андрология, като фокус на нейните научни разработки е лечението на специфични заболявания. Въвежда нови оперативни методики и участва в реализацията на редица университетски научни проекти. Професор Узунова е автор на над 180 научни публикации в български и чуждестранни списания, както и съавтор на осем учебника и помагала.

Член-кореспондент професор Георги Тодоров е водещ учен и преподавател в инженерните науки. Утвърждава се като изследовател с международен авторитет в областта на 3D технологиите и инженерните анализи. Понастоящем е декан на Факултета по индустриални технологии на Технически университет - София, председател на Общото събрание на университета, както и председател на Националния център за върхови постижения „Мехатроника и чисти технологии“. Под неговото ръководство са изпълнени над 80 научноизследователски проекта и над 20 индустриални проекта с фирми от Италия, Франция, Германия и САЩ. Автор е на 82 изобретения, голяма част които са внедрени в индустрията. Професор Тодоров активно участва в различни научни и общественополезни инициативи, насърчаващи иновациите и предприемачеството.