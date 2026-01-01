Хиляди ливанци започнаха да се завръщат по домовете си в южната част на Ливан и в южните предградия на Бейрут. Трафикът по главните пътища е много натоварен, след като в полунощ влезе в сила 10-дневното примирие с Израел, предаде ДПА.

Очевидци съобщиха за големи задръствания по пътищата, водещи на юг, с превозни средства, натоварени с матраци и лични вещи.

Някои пътници развяваха знамена на "Хизбула", а други показваха знака на победата. По пътищата млади хора раздаваха сладкиши на тези, които се завръщаха. Празненства имаше и през нощта в южния пристанищен град Сайда, където жителите излязоха по улиците след обявяването на примирието.

До завръщането се стига след повече от шест седмици на сражения между подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" и израелската армия, които принудиха стотици хиляди жители да напуснат Южен Ливан и южните предградия на Бейрут и причиниха повсеместни разрушения.

Крехкото примирие, обявено вчера от американския президент Доналд Тръмп, позволи на изселените жители да започнат да се завръщат, въпреки несигурността колко дълго ще продължи спирането на огъня.

Източник от "Хизбула" съобщи пред ДПА, че хората са започнали да се завръщат малко след полунощ, макар че не всички са успели да стигнат до местоназначенията си, тъй като израелските войски все още се намират в някои райони.

Малко след влизането в сила на примирието израелската армия предупреди жителите да не се придвижват на юг от река Литани, на около 30 километра от границата, откъдето произхождат много от разселените лица.

Ливанската армия съобщи, че специализирано подразделение работи за пълното възстановяване на ключовия мост Касмийе – Тир в сътрудничество с общините и граждански организации, след като той беше разрушен при израелски удар в четвъртък.