В полунощ влезе в сила 10-дневното примирие между Израел и Ливан, обявено от американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Споразумението беше постигнато след близо месец и половина военни действия между израелската армия и проиранското движение Хизбула, което се включи във войната в Близкия изток с ракетни атаки срещу израелска територия.

Часове преди влизането в сила на примирието двете страни продължиха да си разменят удари. Израелските военни съобщиха, че са поразили ракетни установки на „Хизбула“, след като групировката е обстрелвала Северен Израел. По данни на службата „Маген Давид Адом“ има двама ранени, единият от които е в тежко състояние.

След началото на примирието ливанската армия обвини Израел в нарушения на споразумението, включително обстрел на няколко села в южната част на страната. От своя страна „Хизбула“ заяви, че е отвърнала с атака срещу струпване на израелски войници край град Хиам.

Ливанските власти призоваха жителите да не се връщат прибързано в засегнатите райони, докато ситуацията остава нестабилна. До момента няма официален коментар от израелската страна относно обвиненията.

Примирието беше договорено след разговори на Доналд Тръмп с ливанския президент Жозеф Аун и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш приветства споразумението и призова всички страни да го спазват, като подчерта, че то може да проправи път към по-дългосрочно решение на конфликта.