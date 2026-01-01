През изминалото денонощие са проведени активните полицейски действия на територията на цялата област Пазарджик с цел противодействие и предотвратяване на престъпления против избирателните права на гражданите.

Акция на МВР в Пазарджишко: 8 задържани, двама за престъпления, свързани с изборите

В акцията участваха екипи от сектори и отдели в ОДМВР-Пазарджик, от полицейските управления в Пазарджик, Септември, Пещера, Велинград и Панагюрище.

Инспектирани са 48 търговски обекти, заложни къщи, фирми и дружества. Осъществени са проверки на 2005 души и 1562 моторни превозни средства. Съставени са 76 протокола за предупреждение съгласно чл.65 от Закона за МВР. За установени нарушения са съставени 53 акта по Закона за движение по пътищата и 463 фиша.

Разкрити са общо 11 престъпления, като в пет от случаите са образувани бързи производства.

Образувани са 20 преписки по сигнали за престъпления против политическите права на гражданите.