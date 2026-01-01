При полицейска акция в Пазарджишко са задържани осем души, двама от които за престъпления против избирателните права на гражданите. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов, предаде кореспондентът на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова.

Той добави, че във втората поредна мащабна акция за тази седмица в региона са участвали служители от Областната дирекция на МВР, районните управления в Пазарджик, Пещера, Септември, Панагюрище и Велинград, както и мобилни екипи на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив.

Основната цел на акцията е противодействие на битовата престъпност, контрол на пътното движение и работа по сигнали, свързани с нарушения на изборното законодателство и престъпления против избирателните права на гражданите, отбеляза още Стоянов.

Той отчете, че през изминалото денонощие са проверени общо 1718 автомобила и 1769 души, както и 22 заложни къщи и офиси за бързи кредити. Разкрити са 15 престъпления, задържани са осем души, съставени са 77 предупредителни протокола.

Под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик са образувани две досъдебни производства за престъпления против избирателните права на гражданите след процесуални действия в квартал „Изток“ и в село Главиница. Задържани са двама души, като в автомобила на единия са открити наркотични вещества, съобщи още Стоянов.

Той добави, че при акцията са установени още случаи на кражби от жилище и от лек автомобил, както и притежание на наркотици. Иззети са 36 артикула с логото на известни търговски марки, използвани за онлайн търговия.

В района на Ракитово са установени два случая на незаконно добита дървесина.

Служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ са открили в частен имот в Пазарджик значително количество дизелово гориво без документи за произход.

Съвместно с представители на Агенция „Митници“ са иззети общо 2230 литра в различни разфасовки. Във фитнес зала са намерени и иззети 92 кутии препарати за отслабване със съмнителен произход и състав.

Стоянов съобщи, че е установен и нерегламентиран превоз на агнета в района на село Юндола, за което е уведомена Областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик.