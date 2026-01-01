Пощенско-филателно издание на тема „150 години от Априлското въстание“ ще бъде валидирано на 21 април 2026 г. от 11:00 ч. в Конферентната зала на Дановото училище в Перущица, съобщиха от пресцентъра на "Български пощи" ЕАД.

В официалната церемония ще участват Николай Баков - кмет на Община Перущица и Димитринка Павлова -директор на Исторически музей - Перущица.

Валидираха пощенски марки и винетки с детски рисунки в Добрич

От пресцентъра посочват, че изданието представлява две пощенски марки с две винетки, отпечатани в блок-лист и специален пощенски печат в тираж 5400 бр. Оформлението е на художника Петър Чучулигов.

Припомняме, че в началото на месеца пощенско-филателно издание за 125 години електротранспорт беше валидирано от служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов в София.