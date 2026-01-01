Начинът, по който дишаме, оказва пряко влияние върху качеството на съня, структурата на лицето и общото здраве. Това подчертава УНГ специалистът д-р Калоян Чилингиров за DarikNews.bg, който обръща внимание на един често подценяван, но ключов физиологичен процес - носното дишане.

„Нормалното дишане и при деца, и при възрастни е носното дишане. Това е физиологичното дишане“, обяснява специалистът. Според него именно проблемите, свързани с него, са сред най-честите причини пациентите да търсят помощ от лекар по уши, нос и гърло.



Защо носното дишане е толкова важно

През носа въздухът се овлажнява, затопля и филтрира, така че да достигне до долните дихателни пътища в оптимално състояние. Краткотрайното дишане през устата, например при остра инфекция, не е опасно. Но когато проблемът стане хроничен и продължи повече от 12 седмици, е необходим преглед при специалист.

Проблеми при децата: трета сливица и алергичен ринит

При децата най-честата причина за хронично затруднено носно дишане е увеличената трета сливица. Тя се намира зад носа и над гърлото, а нейното уголемяване блокира нормалния въздушен поток.



„Децата дишат с отворена уста, спят с отворена уста и хъркат по време на сън. Като цяло физиономията им се променя“, казва д-р Чилингиров. Лицето започва да се оформя така, че да компенсира устното дишане - често водещо до промени в захапката и челюстите.

Друг чест проблем е алергичният ринит, който може да доведе до продължително подуване на носната лигавица и отново - до дишане през устата.



При възрастните: скрити проблеми, които се приемат за „норма“

Възрастните често свикват с нарушеното носно дишане и дълго време не търсят помощ. Постепенно обаче се появяват симптоми като:

лесна умора

непълноценен сън

раздразнителност

усещане за недоспиване



„Тогава човек се сеща, че не диша добре през носа“, казва доктор Чилингиров. Най-честите причини са структурни – изкривена носна преграда, хипертрофия на носните конхи, хроничен синузит или други анатомични изменения. Част от тях се лекуват медикаментозно, но много изискват оперативна корекция.

Сънна апнея – един от най-сериозните рискове

При възрастните особено тревожен проблем е сънната апнея. Пациентите често я забелязват като силно хъркане, но истинската опасност са паузите в дишането, които нарушават фазите на съня.



„Това води до хронична умора, раздразнение през деня и чувство за неотпочиналост“, подчертава д-р Калоян Чилингиров.

Кога да потърсим лекар

Нарушеното носно дишане не е безобидно. То може да доведе до краткосрочни и дългосрочни последствия – от промени в лицевата структура до нарушения в съня и общото здраве.



„Ако забележим, че повече от 3 месеца не дишаме добре през носа, е редно да се обърнем към лекар по уши, нос и гърло“, съветва доктор Калоян Чилингиров.