Националната здравна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз (БЛС) алармират за недостатъчно финансиране. Това обяви д-р Николай Брънзалов, председател на БЛС.

"За поред път поставяме вниманието си върху проблема, в който се намира здравеопазването", заяви той.

Според д-р Брънзалов публичните изяви, които внушават, че подписването на анекс към НРД зависи единствено от инициативата на НЗОК и БЛС, не отразяват цялата истина.

'Истината е, че при най-важната част - финансовата, не е решен", подчерта той.

Управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски заяви, че преговорният процес между НЗОК и БЛС не е спирал. Обсъждат се проблемите, които възникват.

Той обяви, че общо за всички медицинските дейности са необходими 904 703 551 евро.

"Аз съм лекар. Винаги съм се стремял да направим всичко възможно за нашите пациенти. Като управител на здравната каса да осигуря спокойствие в системата и да могат да работят спокойно всички лекари, медицински сестри. За това са нужни пари", каза управителят на НЗОК.

Стефанович обяви, че в момента, в който се дадат парите ще подпишат анекс, рамковия договор и всичко останало.

По думите му няма да има безразборно харчене на пари, има засилен контрол.

Брънзалов заяви, че те не искат друго освен парите от здравноосигурителните вноски, които през годините са били увеличени.

Той обяви, че системата е достигнала пределите си за функциониране.

"Тези хора, които управляват държавата поне частично да бъдат решени финансовите проблеми и да има бюджет", заяви Брънзалов и допълни, че това е най-важното нещо, което трябва да се направи. Той призова политиците да бъдат единни, за да дадат спокойствие на българските граждани.