Националният съвет на Българския лекарски съюз настоява министърът на здравеопазването, в качеството си на посредник между БЛС и НЗОК и носещ отговорност за съществуването и стабилността на системата, да предприеме необходимите действия за незабавно подписване на Анекс към Националния рамков договор с цел спешна актуализация на цените на всички медицински дейности. Това се казва в позиция на БЛС.

Системата на здравеопазването е на ръба, поставена е под тежък и задълбочаващ се финансов дефицит. Разходите на лечебните заведения за енергия, медицински консумативи, издръжка и персонал се увеличават главоломно. Само за периода 2021–2025 г. средните разходи са нараснали с 85%, като през 2025 г. ръстът достига близо 18%. Разходите за персонал са се увеличили с 74% – вследствие на повишената минимална работна заплата, ръста на осигурителните прагове и необходимостта от задържане на кадри.

В същото време цените на медицинските дейности остават на нивата от 2024 г. – без актуализация през 2025 и 2026 г. Това създава сериозен дисбаланс: всички разходи растат, но финансирането изостава, което води до натрупване на дефицити, напрежение в системата и огромен риск тежестта да бъде прехвърлена върху пациентите.

Допълнителен парадокс е, че при нарастваща събираемост на публичните приходи – включително вследствие на увеличената минимална работна заплата и осигурителните вноски – средствата, събрани за здраве, не се използват за стабилизиране на системата.

В същото време сме свидетели как в редица други сектори държавата предприема извънредни финансови мерки и осигурява целенасочена подкрепа чрез решения на служебния кабинет.

Здравеопазването категорично не може да остане извън този процес, заявяват от БЛС.

В условията на продължаващи кризи и геополитическа несигурност, които вече имат пряко отражение върху икономиката и разходите в здравеопазването, бездействието е изключително опасно.

За сферата на здравеопазването непрекъснато се твърди, че средствата са достатъчни, дори се внушава, че са в излишък. Тези твърдения съществуват единствено благодарение на факта, че работещите в системата ежедневно поемат тежестта и компенсират дефицитите със своя труд и здраве. При настоящото поведение на държавата това ще доведе до ръст на доплащанията.

Националният съвет на БЛС настоява за незабавно подписване на Анекс към НРД с цел значимо увеличение на цените на медицинските дейности във всички сектори, което ще гарантира:

• Устойчивостта на здравната система;

• Защита на достъпа на пациентите до качествена медицинска помощ;

• Осигуряване на предвидимост и стабилност за работещите в системата.

Здравеопазването не може да функционира на цени от миналото при разходи от настоящето. Време е събраните средства за здраве да се използват за здраве. Необходимите решения са спешни. Отговорността е обща.