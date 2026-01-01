На 16 април около 04:30 ч. в Четвърто РУ – Бургас е получено съобщение за горяща къща, разположена на ул. „Люлин“ в ж.к. „Меден Рудник“, собственост на 53-годишен бургазлия.

Огънят, който се е разпространил на втория етаж на къщата, е овладян от четирима огнеборци с един противопожарен автомобил.

Пожар избухна в апартамент в сграда в Бургас, евакуираха хора

По данни на собственика, около 21:00 ч. на 15 април, е излязъл от дома си, като е оставил таблет да се зарежда.

По случая е образувано досъдебно производство.