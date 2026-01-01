На парламентарните избори на 19 април ще могат да гласуват 1224 обвиняеми и подсъдими в 25 секции, разкрити в арестите и затворите в цялата страна, съобщиха от Министерство на правосъдието по данни на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН).

В местата за лишаване от свобода обвиняемите и подсъдимите, които нямат влязла в сила присъда към датата на провеждането на избори, могат да упражнят правото си на глас. В затворите техният брой е 650, а в арестите – 574. Избирателните секции в затворите и арестите ще са общо 25.

В София традиционно секциите са три – в затвора и в арестните помещения на бул. „Г. М. Димитров“ и на ул. „Майор Векилски“. По две секции – в арест и в затвор, ще има в Стара Загора, Варна, Пловдив. За пръв път секция ще има и в Самораново, където отскоро функционира нов арест. Според Изборния кодекс избирателна секция се образува при наличието на не по-малко от десет избиратели. Организацията на изборите в местата за лишаване от свобода е уредена, съгласно Изборния кодекс и Решение на Централната избирателна комисия.

От Министерството отбелязват, че преди дни служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов проведе национално съвещание с началниците на затворите и на областните служби „Изпълнение на наказанията“. В работен формат бяха докладвани изготвените планове за вътрешна организация в изборния ден, бяха дадени и разпореждания за стриктно спазване на процедурите във всички териториални поделения. С оглед обезпечаване на реда и сигурността в затворите и арестите при провеждане на парламентарните избори е издадено и разпореждане на главния директор на ГДИН.

Общо 2066 сигнала за изборни престъпления и нарушения са постъпили в цялата страна до днес в 09:00 часа, съобщи в Плевен служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. Той направи сравнение с парламентарните избори през 2024 г., когато постъпилите сигнали са били 612.