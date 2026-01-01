Шведският крал Карл XVI Густав пристигна на посещение в Украйна днес за първи път от пълномащабната руска инвазия през 2022 година, съобщи шведската обществена телевизия Ес Ве Те.
Днес кралят посети град Лвов в западната част на Украйна, като бе придружен от външния министър на Швеция Мария Малмер Стенергард.
Крал Карл XVI Густав и украинският президент Володимир Зеленски заедно поднесоха цветя по време на възпоменателна церемония в Лвов.
King Carl XVI Gustaf of Sweden arrived in Kyiv on his first visit to Ukraine in 14 years. pic.twitter.com/43qUxSCQ0r— 🚨Global Alert (@trendingnews911) April 17, 2026
Очаква се шведският крал и външният министър да посетят училища и болници в Украйна, за да се запознаят с реалността от войната, съобщиха Кралският двор и правителството на Швеция в съвместно прессъобщение.
“Подкрепата на Швеция към Украйна е нещо специално. Тя до голяма степен е на политическа основа, но идва и от цялото общество и от сърцата на хората“, заяви Мария Малмер Стенергард.
Sweden has committed €4 billion in aid to Ukraine and agreed to launch training for Ukrainian pilots on Gripen fighter jets as early as this year. The package has also included continued humanitarian support, including child repatriation efforts and school meal programs. Kyiv… pic.twitter.com/raU7C5FehV
Sweden has committed €4 billion in aid to Ukraine and agreed to launch training for Ukrainian pilots on Gripen fighter jets as early as this year. The package has also included continued humanitarian support, including child repatriation efforts and school meal programs. Kyiv… pic.twitter.com/raU7C5FehV— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 17, 2026
“Днешната визита заедно с Негово Величество бележи първото посещение на монарх в Украйна след избухването на войната и е още едно доказателство за всеобхватната и непоколебима подкрепа на Швеция“, добави тя.