Шведският крал Карл XVI Густав / БТА

Шведският крал Карл XVI Густав пристигна на посещение в Украйна днес за първи път от пълномащабната руска инвазия през 2022 година, съобщи шведската обществена телевизия Ес Ве Те.

Днес кралят посети град Лвов в западната част на Украйна, като бе придружен от външния министър на Швеция Мария Малмер Стенергард.

Крал Карл XVI Густав и украинският президент Володимир Зеленски заедно поднесоха цветя по време на възпоменателна церемония в Лвов.

Очаква се шведският крал и външният министър да посетят училища и болници в Украйна, за да се запознаят с реалността от войната, съобщиха Кралският двор и правителството на Швеция в съвместно прессъобщение.

“Подкрепата на Швеция към Украйна е нещо специално. Тя до голяма степен е на политическа основа, но идва и от цялото общество и от сърцата на хората“, заяви Мария Малмер Стенергард.

“Днешната визита заедно с Негово Величество бележи първото посещение на монарх в Украйна след избухването на войната и е още едно доказателство за всеобхватната и непоколебима подкрепа на Швеция“, добави тя.

Деяна Христова/БТА
